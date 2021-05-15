Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента

В настоящее время в Республике Беларусь происходит решение сложной задачи: как реформировать власть так, чтобы не потерять контроль над страной. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
Ранее Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь и глава комиссии по поправкам в основной закон страны заявил, что в новой редакции белорусской конституции «законодательная функция» президента РБ, возможно, будет ограничена: он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона. По мнению Миклашевича, парламент таким образом сможет более полно осуществлять свои полномочия.
«Я думаю, что сегодня в Республике Беларусь идет сложный процесс нахождения нового управленческого оптимума, — заявил Межевич. — Президент страны неоднократно говорил о том, что новая система власти будет предусматривать несколько меньший набор полномочий у главы государства, кем бы тот ни был».
То, что озвучили представители Конституционного суда РБ, является, по мнению политолога, «неким поиском» более актуальной формулы управления республикой.
«Однако мы должны понимать, что до того, как изменения в основной закон будут приняты, эти предложения могут быть чем угодно: например, способом прозондировать общественное мнение, — заметил эксперт. — Это может быть наполовину внутренняя дискуссия в самих властных кругах — и с таким же успехом можно предположить, что заявление Миклашевича предназначено для внешнего слушателя, который может находиться как в Москве, так и в Варшаве, или даже в Вашингтоне».
Государств на планете много, подытожил собеседник ФАН, и то, как они друг друга слышат, является крайне важным фактором международной политики.
«Мы с вами понимаем, что на сегодняшний день от слова президента в Республике Беларусь зависит вообще все, — отметил Межевич. — Такая формула власти неоднократно подвергалась критике: иногда мягкой, а иногда не очень, как со стороны друзей (в том числе России), так и со стороны прямых оппонентов».
Политолог подчеркнул, что среди последних есть и те, кто в принципе не рассматривают Республику Беларусь в качестве самостоятельной политической единицы.
«Так что во властных кругах РБ сейчас происходит решение сложной задачи: как реформировать власть так, чтобы не потерять эту власть в принципе», — резюмировал эксперт.