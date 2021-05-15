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15 мая 06:31
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
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Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
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05:52
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В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
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Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
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Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
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Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента

Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
ПолитРоссия  / 

В настоящее время в Республике Беларусь происходит решение сложной задачи: как реформировать власть так, чтобы не потерять контроль над страной. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь и глава комиссии по поправкам в основной закон страны заявил, что в новой редакции белорусской конституции «законодательная функция» президента РБ, возможно, будет ограничена: он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона. По мнению Миклашевича, парламент таким образом сможет более полно осуществлять свои полномочия.

«Я думаю, что сегодня в Республике Беларусь идет сложный процесс нахождения нового управленческого оптимума, — заявил Межевич. — Президент страны неоднократно говорил о том, что новая система власти будет предусматривать несколько меньший набор полномочий у главы государства, кем бы тот ни был».

То, что озвучили представители Конституционного суда РБ, является, по мнению политолога, «неким поиском» более актуальной формулы управления республикой.

Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
Федеральное агентство новостей  / 

«Однако мы должны понимать, что до того, как изменения в основной закон будут приняты, эти предложения могут быть чем угодно: например, способом прозондировать общественное мнение, — заметил эксперт. — Это может быть наполовину внутренняя дискуссия в самих властных кругах — и с таким же успехом можно предположить, что заявление Миклашевича предназначено для внешнего слушателя, который может находиться как в Москве, так и в Варшаве, или даже в Вашингтоне».

Государств на планете много, подытожил собеседник ФАН, и то, как они друг друга слышат, является крайне важным фактором международной политики.

«Мы с вами понимаем, что на сегодняшний день от слова президента в Республике Беларусь зависит вообще все, — отметил Межевич. — Такая формула власти неоднократно подвергалась критике: иногда мягкой, а иногда не очень, как со стороны друзей (в том числе России), так и со стороны прямых оппонентов».

Политолог подчеркнул, что среди последних есть и те, кто в принципе не рассматривают Республику Беларусь в качестве самостоятельной политической единицы.

«Так что во властных кругах РБ сейчас происходит решение сложной задачи: как реформировать власть так, чтобы не потерять эту власть в принципе», — резюмировал эксперт.

белоруссия лукашенко межевич миклашевич
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