Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента

В настоящее время в Республике Беларусь происходит решение сложной задачи: как реформировать власть так, чтобы не потерять контроль над страной. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь и глава комиссии по поправкам в основной закон страны заявил, что в новой редакции белорусской конституции «законодательная функция» президента РБ, возможно, будет ограничена: он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона. По мнению Миклашевича, парламент таким образом сможет более полно осуществлять свои полномочия.

«Я думаю, что сегодня в Республике Беларусь идет сложный процесс нахождения нового управленческого оптимума, — заявил Межевич. — Президент страны неоднократно говорил о том, что новая система власти будет предусматривать несколько меньший набор полномочий у главы государства, кем бы тот ни был».

То, что озвучили представители Конституционного суда РБ, является, по мнению политолога, «неким поиском» более актуальной формулы управления республикой.

Федеральное агентство новостей /

«Однако мы должны понимать, что до того, как изменения в основной закон будут приняты, эти предложения могут быть чем угодно: например, способом прозондировать общественное мнение, — заметил эксперт. — Это может быть наполовину внутренняя дискуссия в самих властных кругах — и с таким же успехом можно предположить, что заявление Миклашевича предназначено для внешнего слушателя, который может находиться как в Москве, так и в Варшаве, или даже в Вашингтоне».

Государств на планете много, подытожил собеседник ФАН, и то, как они друг друга слышат, является крайне важным фактором международной политики.

«Мы с вами понимаем, что на сегодняшний день от слова президента в Республике Беларусь зависит вообще все, — отметил Межевич. — Такая формула власти неоднократно подвергалась критике: иногда мягкой, а иногда не очень, как со стороны друзей (в том числе России), так и со стороны прямых оппонентов».

Политолог подчеркнул, что среди последних есть и те, кто в принципе не рассматривают Республику Беларусь в качестве самостоятельной политической единицы.