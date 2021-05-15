«ФАН повсюду»: зачем НАТО увеличивает количество истребителей в Прибалтике

В конце апреля стало известно о расширении программы Балтийского воздушного патрулирования — число истребителей НАТО в Прибалтике и Польше вырастет до 15 единиц — это крупнейшее увеличение за последние два года. В 2019-м в группировке было 13 самолетов, а весной 2020-го — 12. Кроме того, в новом составе впервые присутствуют самолеты F-35, которые еще никогда не появлялись у границ России.

Представляет ли обновленный контингент НАТО угрозу для России и зачем Польша и страны Балтии говорят о «большой войне» — обсуждаем с автором Telegram-канала «Брюссельский стукач».

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В выпуске:

Программа Балтийского воздушного патрулирования — пропагандистский инструмент?

Как Брюссель формирует агрессивный образ России?

Связано ли увеличение истребителей в Прибалтике с выводом войск НАТО из Афганистана?

Зачем продвигается тезис о «большой войне с Россией»?

Сокращение численности военных учений в Эстонии.

Как реагировали ВС Прибалтики на пандемию COVID-19?

Сколько платят страны Балтии за размещение истребителей НАТО?

Какую угрозу для России представляет нынешний контингент Альянса?

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