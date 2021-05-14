Ректор ТИСБИ рассказала о поведении казанского стрелка и совершившего суицид студента

Казань, 14 мая. Покончивший с собой 17-летний Даниил А. вел себя агрессивно, в то время как Ильназ Галявиев не участвовал в конфликтах, заявила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

Оба молодых человека обучались в колледже при Татарском институте содействия бизнесу. Казанский стрелок, по словам Прусс, вел себя спокойно. Ректор уверена, что он мог устроить массовый расстрел людей только под чужим влиянием.

Ситуация с погибшим юношей в корне отличается, подчеркнула Прусс. Студент не хотел учиться, забрал документы и уехал жить к отцу, где и совершил самоубийство. В связи с этим Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела.

Персонал ТИСБИ будет наблюдать за «неприметными студентами» после трагедии в казанской гимназии, сообщало Федеральное агентство новостей. Галявиев, бывший учащийся колледжа, как выяснилось, активно участвовал в жизни учебного заведения и был волонтером.