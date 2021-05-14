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новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
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Ректор ТИСБИ рассказала о поведении казанского стрелка и совершившего суицид студента

  /   Обновлено: 14 мая 2021 17:47
Происшествия
Ректор ТИСБИ рассказала о поведении казанского стрелка и совершившего суицид студента
sovetsky.tat.sudrf.ru  /  «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

Казань, 14 мая. Покончивший с собой 17-летний Даниил А. вел себя агрессивно, в то время как Ильназ Галявиев не участвовал в конфликтах, заявила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

Оба молодых человека обучались в колледже при Татарском институте содействия бизнесу. Казанский стрелок, по словам Прусс, вел себя спокойно. Ректор уверена, что он мог устроить массовый расстрел людей только под чужим влиянием.

Ситуация с погибшим юношей в корне отличается, подчеркнула Прусс. Студент не хотел учиться, забрал документы и уехал жить к отцу, где и совершил самоубийство. В связи с этим Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела.

Персонал ТИСБИ будет наблюдать за «неприметными студентами» после трагедии в казанской гимназии, сообщало Федеральное агентство новостей. Галявиев, бывший учащийся колледжа, как выяснилось, активно участвовал в жизни учебного заведения и был волонтером.

студенты казанский стрелок тисби
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Все новости / Происшествия / Ректор ТИСБИ рассказала о поведении казанского стрелка и совершившего суицид студента
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