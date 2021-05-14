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14 мая 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
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Комсомольск-на-Амуре могут наградить новым почетным званием

Общество
Комсомольск-на-Амуре могут наградить новым почетным званием
wikipedia.org  /  Madevi / CC BY 3.0

Комсомольск-на-Амуре, 14 мая. Комсомольск-на-Амуре может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Он стал претендентом на награду в 2020 году.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в прошлом году посещал судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре и пообещал узнать, почему он до сих пор не имеет звания «Город трудовой доблести».

Но из-за затянувшегося процесса подготовки документации Комсомольску-на-Амуре так и не удалось попасть в июльскую двадцатку «Городов трудовой доблести». Тогда его место заняли Иркутск, Томск, Уфа, Пермь и другие, сообщает «Контингент».

Работа в этом направлении возобновилась в 2021 году. Сбор документов, который подтверждает трудовой подвиг комсомольчан в годы Великой Отечественной войны, прошел оперативно. Значимую роль при этом сыграли коллективы промышленных предприятий края.

Ранее сообщалось, что сахалинские депутаты хотят добиться для Охи звания «Город трудовой доблести». Депутаты острова готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить сахалинскому городу это почетное звание.

комсомольск-на-амуре звание «город трудовой доблести»
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