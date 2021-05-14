Комсомольск-на-Амуре могут наградить новым почетным званием

Комсомольск-на-Амуре, 14 мая. Комсомольск-на-Амуре может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Он стал претендентом на награду в 2020 году.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в прошлом году посещал судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре и пообещал узнать, почему он до сих пор не имеет звания «Город трудовой доблести».

Но из-за затянувшегося процесса подготовки документации Комсомольску-на-Амуре так и не удалось попасть в июльскую двадцатку «Городов трудовой доблести». Тогда его место заняли Иркутск, Томск, Уфа, Пермь и другие, сообщает «Контингент».

Работа в этом направлении возобновилась в 2021 году. Сбор документов, который подтверждает трудовой подвиг комсомольчан в годы Великой Отечественной войны, прошел оперативно. Значимую роль при этом сыграли коллективы промышленных предприятий края.

Ранее сообщалось, что сахалинские депутаты хотят добиться для Охи звания «Город трудовой доблести». Депутаты острова готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить сахалинскому городу это почетное звание.