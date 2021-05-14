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14 мая 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
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Китайцы пришли в восторг от выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию

  /   Обновлено: 14 мая 2021 18:13
Политика
Китайцы пришли в восторг от выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию
Федеральное агентство новостей

Пекин, 14 мая. Вручение президенту России Владимиру Путину Нобелевской премии мира будет наиболее заслуженным и справедливым, считают читатели авторитетного китайского издания Sohu.

Академик и писатель Сергей Комков номинировал российского лидера на одну из самых престижных гуманитарных премий в мире. Вскоре он получил ответ от оргкомитета: «Кандидат включен в список». Таким образом, Путин официально выдвинут в числе 286 других соискателей на премию мира.

Публикация китайского издания Sohu об этом событии спровоцировала бурную реакцию среди пользователей Сети. Китайцы уверены, что вручение российскому лидеру гуманитарной премии станет заслуженным признанием его заслуг в деле защиты мира во всем мире. Также китайские читатели благодарны России за защиту мирового сообщества от американских экспансионистских амбиций.

«Если бы не РФ и Путин, хвост американцев давно бы свисал с небес. Мир во всем мире также должен быть поддержан Владимиром Путиным», — уверен ih64u3zrhp.

«Владимир Путин действительно заслужил эту награду! Если бы не он, мир был бы темной тучей» — пишет Као Као.

Китайцы пришли в восторг от выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Среди китайских читателей царит единодушие в отношении нашего лидера. Многие перечисляют достижения российского президента в деле защиты мира по всему земному шару, не только в недавнем прошлом, но и за все время нахождения у власти. При Путине Москва стала центром международного конструктивного диалога даже для таких непримиримых сторон, как современные Индия и Китай, восхищаются читатели.

«Вполне оправданно, и 100 таких премий мало будет для заслуг Владимира Путина. Это единственный лидер сейчас, который практически удерживает порядок в мире, даже Запад это знает но боится признавать», — заявил пользователь Гора Куньлунь.

«Уж кто и заслужил премию мира, так это Путин! Остановил войну в Чечне, в Сирии, Нагорном Карабахе. Китай и Индия в Москве сидят за одним столом. Венесуэлу не дал «уничтожить» американцам. Если дадут премию Владимиру Путину, то это будет верх справедливости и честности», — восхищается Кристаллический Будда.

Ранее президент России Владимир Путин осудил происходящие на Украине политические репрессии в отношении политиков и общественных деятелей, замеченных в критике действующего режима президента Владимира Зеленского. Поводом для заявления президента стал арест депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» олигарха Виктора Медведчука.

Владимир Путин россия китай нобелевская премия комментарии пользователи премия мира
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