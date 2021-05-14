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14 мая 19:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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Общество
Слово против слова: Казнить нельзя помиловать?
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«Дружить против хакеров»: три варианта окончания переговоров Байдена и Путина

Политика
«Дружить против хакеров»: три варианта окончания переговоров Байдена и Путина
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Есть несколько вариантов, чем могут закончиться переговоры между президентом США Джо Байденом российским лидером Владимиром Путиным по созданию международной системы кибербезопасности. Об этом на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Проблемы международной кибербезопасности» рассказал политолог, член Общественной палаты России Сергей Марков.

Группировка хакеров DarkSide, взломавшая неделю назад североамериканского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, похвасталась о новых «успехах». Как оказалось, взломщики похитили данные трех компаний из США, Бразилии и Шотландии. Кроме того, злоумышленники теперь требуют выкуп за то, чтобы вернуть фирмам их собственность.  

После этого президент США Джо Байден обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему «дружить против хакеров». Хозяин Белого дома намерен обсудить данный вопрос с президентом России в ближайшее время.

«Мы работаем, чтобы разработать своего рода международный стандарт. Он нужен, чтобы страны, которые знают о криминальной деятельности на их территории, могли действовать против них», — сказал Байден.

«Дружить против хакеров»: три варианта окончания переговоров Байдена и Путина
Global Look Press  / Melina Mara/POOL

В свою очередь политолог Сергей Марков рассказал, чем могут закончиться переговоры между Байденом и Путиным. По его словам, есть всего три варианта.

«Есть несколько вариантов, по которым дальше будет складываться ситуация. При первом варианте США продолжат прежнюю политику. В чем ее суть? Отрицать все предложения России о создании международных договоров по кибербезопасности. Мы говорим о том, что война в киберпространстве — одна из реальных угроз. Мы пока не знаем о применении этой кибервойны. Может, это будет такое же кибероружие, как танки во время Второй мировой войны, или как пулеметы, колючая проволока и артиллерия — во время Первой мировой, которые кардинально изменили ситуацию. Поэтому давайте договариваться о мерах коллективной безопасности в области киберпространства. Почему США, Великобритания и их союзники все последние десять лет отрицали все предложения России? Потому что они уверены, что в киберпространстве они непорядок сильнее. Зачем это ограничивать, если они уверены в своей победе в киберпространстве? Есть вероятность предполагать, что они продолжат эту политику. Немножко поболтают и будут готовиться к кибервойне», — указал эксперт.

«Дружить против хакеров»: три варианта окончания переговоров Байдена и Путина
Федеральное агентство новостей  / Вячеслав Дружинин

Член Общественной палаты России добавил, что лучшим вариантом является выработка мер по созданию международной системы кибербезопасности.

«Что касается второго варианта. Не исключено, что там поменялась политика, поэтому они будут готовы к тяжелым и сложным переговорам по выработке первичных, самых базовых коллективных мер по безопасности в киберпространстве. Этот тот вариант, на который мы все надеемся. Но реализуется он или нет — мы пока не знаем. Есть и третий вариант — как всегда нас захотят обмануть», — сообщил Сергей Марков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к сотрудничеству РФ и США в сфере кибербезопасности.

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