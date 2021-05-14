«Дружить против хакеров»: три варианта окончания переговоров Байдена и Путина

Есть несколько вариантов, чем могут закончиться переговоры между президентом США Джо Байденом российским лидером Владимиром Путиным по созданию международной системы кибербезопасности. Об этом на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Проблемы международной кибербезопасности» рассказал политолог, член Общественной палаты России Сергей Марков.

Группировка хакеров DarkSide, взломавшая неделю назад североамериканского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, похвасталась о новых «успехах». Как оказалось, взломщики похитили данные трех компаний из США, Бразилии и Шотландии. Кроме того, злоумышленники теперь требуют выкуп за то, чтобы вернуть фирмам их собственность.

После этого президент США Джо Байден обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему «дружить против хакеров». Хозяин Белого дома намерен обсудить данный вопрос с президентом России в ближайшее время.

«Мы работаем, чтобы разработать своего рода международный стандарт. Он нужен, чтобы страны, которые знают о криминальной деятельности на их территории, могли действовать против них», — сказал Байден.

Global Look Press / Melina Mara/POOL

В свою очередь политолог Сергей Марков рассказал, чем могут закончиться переговоры между Байденом и Путиным. По его словам, есть всего три варианта.

«Есть несколько вариантов, по которым дальше будет складываться ситуация. При первом варианте США продолжат прежнюю политику. В чем ее суть? Отрицать все предложения России о создании международных договоров по кибербезопасности. Мы говорим о том, что война в киберпространстве — одна из реальных угроз. Мы пока не знаем о применении этой кибервойны. Может, это будет такое же кибероружие, как танки во время Второй мировой войны, или как пулеметы, колючая проволока и артиллерия — во время Первой мировой, которые кардинально изменили ситуацию. Поэтому давайте договариваться о мерах коллективной безопасности в области киберпространства. Почему США, Великобритания и их союзники все последние десять лет отрицали все предложения России? Потому что они уверены, что в киберпространстве они непорядок сильнее. Зачем это ограничивать, если они уверены в своей победе в киберпространстве? Есть вероятность предполагать, что они продолжат эту политику. Немножко поболтают и будут готовиться к кибервойне», — указал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

Член Общественной палаты России добавил, что лучшим вариантом является выработка мер по созданию международной системы кибербезопасности.

«Что касается второго варианта. Не исключено, что там поменялась политика, поэтому они будут готовы к тяжелым и сложным переговорам по выработке первичных, самых базовых коллективных мер по безопасности в киберпространстве. Этот тот вариант, на который мы все надеемся. Но реализуется он или нет — мы пока не знаем. Есть и третий вариант — как всегда нас захотят обмануть», — сообщил Сергей Марков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к сотрудничеству РФ и США в сфере кибербезопасности.