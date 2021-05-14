Секретная разведоперация НАТО над Черным морем попала в поле зрения пилотов Су-30 ВКС РФ

Вашингтон, 14 мая. Пилоты ВКС России на истребителе Су-30 следили за секретной операцией авиации стран НАТО над Черным морем, сообщили западные СМИ.

Россия направила истребитель Су-30 на перехват самолетов ВВС Франции Mirage 2000 и C-135FR над Черным морем. Российские летчики могли стать свидетелями секретной операции Североатлантического альянса, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на журналистов американского издания Forbes.

В СМИ обратили внимание на оснащение французских Mirage. Вместе с ракетами класса «воздух — воздух» они несли на фюзеляже тонкие капсулы с приборами для обнаружения радарных систем. Не исключено, что авиация Альянса была направлена в регион для «тестирования» российской обороны.

«Экипаж российского истребителя мельком увидел секретную французскую операцию», — уверены в Forbes.

Повышенное внимание НАТО к Черному морю можно объяснить его важным стратегическим значением. В Крыму находится большое количество российских радаров, которые интересуют Запад, в связи с чем проводятся разведывательные операции. Су-30 случайно стал свидетелем одной из них, допустили авторы.

Военный летчик ранее объяснил «жест» российского Су-30, который отогнал французскую технику от государственных границ РФ.