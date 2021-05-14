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14 мая 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
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Создатель «Тату» Войтинский не сомневается, что Юлия Волкова может пройти в Госдуму

Политика
Создатель «Тату» Войтинский не сомневается, что Юлия Волкова может пройти в Госдуму
instagram.com  /  @official_juliavolkova

Москва, 14 мая. Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова может пройти с Госдуму РФ и стать депутатом, рассказал создатель коллектива Александр Войтинский.

Как считает композитор, он не слышал, что артистка будет баллотироваться от Ивановской области, но уверен, что за нее будут голосовать те, кто ее знают, так как лицо певицы узнаваемо.

«Она молодец. Шансы определенные у нее есть. Она, конечно, неожиданно меняет амплуа, резко и это против нее работает. Могут задать вопрос – справиться ли она с этим?» — цитирует композитора «Радио 1».

Войтинский отметил, что Волкова известна во всем мире, что может сыграть ей на руку. Политика для артистки это способ подняться по карьерной лестнице, считает композитор.

Ранее украинские СМИ напомнили о давнем политическом признании Волковой, которое может стоить ей карьеры депутата. Девушка в 2014 году заявила, что любит США и патриотом себя не считает.

госдума тату войтинский юлия волкова
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Все новости / Политика / Создатель «Тату» Войтинский не сомневается, что Юлия Волкова может пройти в Госдуму
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