Создатель «Тату» Войтинский не сомневается, что Юлия Волкова может пройти в Госдуму

Москва, 14 мая. Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова может пройти с Госдуму РФ и стать депутатом, рассказал создатель коллектива Александр Войтинский.

Как считает композитор, он не слышал, что артистка будет баллотироваться от Ивановской области, но уверен, что за нее будут голосовать те, кто ее знают, так как лицо певицы узнаваемо.

«Она молодец. Шансы определенные у нее есть. Она, конечно, неожиданно меняет амплуа, резко и это против нее работает. Могут задать вопрос – справиться ли она с этим?» — цитирует композитора «Радио 1».

Войтинский отметил, что Волкова известна во всем мире, что может сыграть ей на руку. Политика для артистки это способ подняться по карьерной лестнице, считает композитор.

Ранее украинские СМИ напомнили о давнем политическом признании Волковой, которое может стоить ей карьеры депутата. Девушка в 2014 году заявила, что любит США и патриотом себя не считает.