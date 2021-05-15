Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая

Время после Пасхи — это 40 дней праздника в честь Светлого Христова Воскресения. После Антипасхи апостола Фомы (первое воскресенье после Пасхи) наступает Фомина неделя, на которую приходится праздник Радоница (Родительский день, праздник поминовения). Затем наступает День жен-мироносиц. Праздник в честь жен-мироносиц считается православным Женским днем (вместо антирелигиозного 8 Марта).

День жен-мироносиц празднуется во второе воскресенье после Пасхи, в 2021 году это 16 мая.

История жен-мироносиц

Согласно евангельским источникам, жены-мироносицы — это женщины, уверовавшие в Иисуса Христа, помогавшие ему, везде сопровождавшие Спасителя и первыми возвестившие о его Воскресении. В отличие от апостолов, у которых были минуты слабости, жены-мироносицы ни разу не отступились от Христа. Они все время были рядом с Иисусом, за что первыми удостоились узнать о его Воскресении.

Слово «мироносицы» происходит от слова «миро» — эти женщины первыми пришли к Гробу Господню с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела умершего Иисуса. Когда мироносицы подошли, то увидели, что гробница пуста, и услышали слова ангела:

«Зачем ищете живого среди мертвых? Он воскрес, как обещал!»

Известны имена семи последовательниц Иисуса, хотя историки считают, что их было в несколько раз больше. Самая известная ученица Христа — Мария Магдалина, которая за свое служение считается равной апостолам. Именно Марии Магдалине первой было суждено увидеть воскресшего Христа.

Магдалине приписывают и «авторство» пасхального приветствия «Христос воскрес!», с которым она обратилась к апостолам. С ней также связывают традицию дарить на Пасху красное яйцо — символ Воскресения и вечной жизни.

Согласно легенде, Магдалина подарила императору Тиберию на Пасху обычное яйцо, воскликнув: «Христос воскрес!» Император не поверил, сказав, что неживое не может стать живым, как яйцо не может покраснеть. Как известно, после этих его слов яйцо стало красным, а сам император уверовал в Христа.

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День жен-мироносиц — Бабий праздник: традиции, что можно и нельзя делать

Жены-мироносицы почитаются в христианстве как пример стойкости, христианской любви и милосердия. На Руси церковное поминовение жен-мироносиц соединилось с народным праздником в честь женщины — продолжательницы рода и хранительницы очага.

Церковные обычаи праздника требовали от жены в этот день особой кротости. Запрещалось перечить мужу, возражать, делать ему замечания; за нарушение этого правила нужно было долго класть поклоны и молить о прощении.

Славянская народная традиция отмечания этого праздника, который назывался Бабий день, была ровно противоположная. Все женщины в этот день считались именинницами, а мужчины им «прислуживали» или вообще были полностью отлучены от праздника.

В Бабий день женщины и девушки собирались большими компаниями, в которые мужчины не допускались. «Именинницы» от души веселились и угощались традиционными весенними блюдами — круглыми, похожими на солнце блинами и огромной яичницей, которая символизировала продолжение рода. Это блюдо, для приготовления которого все участницы застолья приносили яйца, называлось Бабьей яичницей. Ее делили поровну между всеми участницами трапезы.

Федеральное агентство новостей /

Женщинам в Бабий день можно было все, а мужчины им потакали, ни в чем не отказывали, не перечили и вообще старались лишний раз не попадаться на глаза.

При этом, отметим сразу, праздник не предусматривал не только пьянства, но и вообще употребления женщинами алкоголя — это не в славянской традиции.

Поскольку День жен-мироносиц — церковный праздник, по традиции в этот день не принято работать, под запретом скандалы, споры, ссоры, ругань, желательно избегать дурных мыслей. Если следовать народной традиции, в этот день женщинам и девушкам не принято сидеть в одиночестве, кукситься, избегать общения. Считалось, что нелюдимкам, просидевшим Женский день взаперти, будет трудно найти себе пару, что может помешать ей продолжить род.

Под запретом злоупотребление алкоголем, а вот есть можно все — это время мясоеда, и воскресенье — самое подходящее время для хорошего застолья с мясными блюдами.

Запрета на посещение кладбищ нет, но делать это в праздник в честь жен-мироносиц не принято.