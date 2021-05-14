СМИ узнали о планах Росавиации ввести регистрацию иностранных самолетов

Москва, 14 мая. Вопрос об обязательной регистрации с 2023 года иностранных самолетов в российском реестре снова подняли в Росавиации.

Крупнейшие авиакомпании получили от агентства уведомление о подготовке соответствующего документа, запрещающего регистрировать самолеты в реестрах других стран. Запрет будет распространен на воздушные судна, ввезенные после 31 декабря 2022 года. Компаниям необходимо за сутки дать оценку возможных финансово-экономических последствий, в противном случае «вопрос запрета будет считаться согласованным». Среди адресатов — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Utair, Smartavia и RedWings, сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент подавляющее большинство воздушных судов зарегистрировано за границей. Росавиация давно хочет заставить авиаперевозчиков регистрировать их в РФ, однако отрасль выступает против. В качестве причины представители компаний указывают на то, что правила эксплуатации и поддержания летной годности воздушных судов в стране не гармонизированы с международными.

Компания «Аэрофлот» традиционно выступит официальным перевозчиком Петербургского международного экономического форума в 2021 году.