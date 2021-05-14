Политолог Ищенко предрек Украине скорый распад

Киев, 14 мая. По мнению главы Центра системного анализа и прогнозирования, в нормальном обществе никогда бы не пошли на подобные радикальные шаги.

В администрации украинского президента Владимира Зеленского подталкивают его к встрече с лидером РФ Владимиром Путиным.

О том, что Украина на встрече может предложить России, в эфире радио «Вести FM» рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Вопросы ему задавали ведущие радиопередачи «Формула смысла» Дмитрий Куликов и Ольга Подолян.

По словам Куликова, демократия на Украине еще есть и именно поэтому Медведчука посадили под домашний арест.

На это Ищенко ответил философски, в своем неповторимом стиле.

«Если общество деградирует, это очень сложно остановить и оно катится под откос с ускорением. Поскольку государство на Украине полностью деградировало, и экономический базис этого государства деградировал, там идет процесс анархизации — когда распад государственных структур доходит до такого этапа, когда государство прекращает существовать не только фактически, но и юридически, когда его даже при желании заметить на этой территории невозможно», — подчеркнул эксперт.

По мнению Ищенко в нормальном обществе люди не будут публично обсуждать взятие политика в заложники. Он так же отметил, что на его памяти никто таким же образом не пытался давить на Владимира Путина чтобы получить искомое.

Ранее сообщалось, как Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи.