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14 мая 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
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Политолог Ищенко предрек Украине скорый распад

Политика
Политолог Ищенко предрек Украине скорый распад
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 мая. По мнению главы Центра системного анализа и прогнозирования, в нормальном обществе никогда бы не пошли на подобные радикальные шаги.

В администрации украинского президента Владимира Зеленского подталкивают его к встрече с лидером РФ Владимиром Путиным.

О том, что Украина на встрече может предложить России, в эфире радио «Вести FM» рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Вопросы ему задавали ведущие радиопередачи «Формула смысла» Дмитрий Куликов и Ольга Подолян.

По словам Куликова, демократия на Украине еще есть и именно поэтому Медведчука посадили под домашний арест.

На это Ищенко ответил философски, в своем неповторимом стиле.

«Если общество деградирует, это очень сложно остановить и оно катится под откос с ускорением. Поскольку государство на Украине полностью деградировало, и экономический базис этого государства деградировал, там идет процесс анархизации — когда распад государственных структур доходит до такого этапа, когда государство прекращает существовать не только фактически, но и юридически, когда его даже при желании заметить на этой территории невозможно», — подчеркнул эксперт.

По мнению Ищенко в нормальном обществе люди не будут публично обсуждать взятие политика в заложники. Он так же отметил, что на его памяти никто таким же образом не пытался давить на Владимира Путина чтобы получить искомое.

Ранее сообщалось, как Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи.

украина россия ищенко Вести FM
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