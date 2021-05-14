Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил Саратовскую область с очередным визитом. 57-летний чиновник является местным уроженцем и регулярно посещает родной регион. Первым делом чиновник заехал на стройку, завершения которой ждут многие жители Саратова: муниципальный приют для животных обещают сдать летом. Приглашенные зоозащитники высказали ряд замечаний, особенное недовольство вызвал тот факт, что вольеры открыты со всех сторон, без защиты от ветра и дождя. Спикер Госдумы пообещал исправить ситуацию и раскритиковал местных чиновников.

«Почему в ходе проектирования приюта не было диалога с зоозащитниками? Не надо гнаться за сроками, впереди у вас еще июнь. Нужно построить один раз и хорошо. Необходимо и создать общественный совет с зоозащитниками, теми, у кого есть опыт работы в приютах. Здание можно передать либо муниципальным властям, либо волонтерам на безвозмездной основе», — отметил Володин.

vk.com / Сообщество Володин. Саратов

«Такое ощущение, что при создании проекта о самих животных не думали. Строят вроде бы на совесть, но инженерной мысли ноль. О защите от ветра и дождя мы говорили давно, но местные власти все игнорировали. Почему «растолкать» их может только чиновник такого высокого уровня? Сами не хотят работать? Надеюсь, все сделают как надо», — рассказала корреспонденту ФАН волонтер Татьяна Барабанова.

Зоозащитники поддержали решение Володина, выразив надежду, что строители внесут необходимые поправки. Именно настойчивость волонтеров, год за годом требующих строительства нового приюта, помогла сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

После приюта Володин отправился на стадион «Торпедо», находящийся в откровенно плачевном состоянии. Арена признана аварийной, но теперь ее отремонтируют на благотворительной основе. Работы начнутся в июне и будут продолжаться как минимум до осени. Володин призвал чиновников «не растягивать реконструкцию на полгода» и рассказал, что в планах также есть ремонт находящегося рядом с «Торпедо» спортивно-культурного центра.



Следом Володин принял участие в открытии памятника военной медсестре на пересечении улиц Радищева и Чернышевского около здания медицинского колледжа. Спикер Госдумы остался доволен качеством памятника, изготовленного скульптором Владимиром Пальминым, высоко оценив творческую идею.

«Хорошо получилось, что хочу сказать. Тут и другой может представляться образ – девушка-медсестра пришла в госпиталь. Как раз здесь и был госпиталь. Совершенно правильная ассоциация — медсестра либо пришла в госпиталь, либо привезла бойца», — отметил чиновник.

vk.com / Сообщество Володин. Саратов

«Хочу лучше понимать проблемы людей. При выборе округа оценивал количество вопросов, которые необходимо решать. От развития города Саратова зависит будущее региона в целом. Однако не меньшее внимание планирую уделять и всем остальным районам области, включая самые удаленные», — объяснил чиновник.

В концовке визита Володин рассказал, что примет участие в выборах от Саратовской области. Он планирует избираться от 163 одномандатного избирательного округа и по общеобластному округу региона.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев выступил с традиционным докладом. Функционер рассказал, как город пережил 2020 год.