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14 мая 18:22
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новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
18:01
Шоу-бизнес
Скрывавшая беременность Татьяна Волосожар рассказала о подготовке к родам
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Первые снимки нового кроссовера BMW X3 появились в Сети

Экономика
Первые снимки нового кроссовера BMW X3 появились в Сети
Prt Scr youtube.com  /  The King Drive

Пекин, 14 мая. Дизайн модели BMW X3 приобрел более спортивные очертания, ее официальная премьера назначена на июнь.

Фотографии кроссовера появились на сайте министерства промышленности Китая. В дизайн можно выделить видоизмененный бампер, модернизированную решетку радиатора и другое оформление выхлопных патрубков. Также внешний вид машины отличают обновленные фонари.

Предполагается, что BMW X3 следующего поколения сохранит 2,0-литровый турбированный силовой агрегат, который будет выдавать 204 или 280 лошадиных сил. Мотор сочетается с 8-ступенчатой АКПП и опциональной системой полного привода. Дебют автомобиля запланирован на июнь. На российском рынке предыдущая генерация данной модели продается по цене от 4,17 млн рублей.

Ограниченную серию BMW X5 с водородным двигателем запустят в 2022 году. Авто будет выпускаться под маркой BMW i Hydrogen Next.

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Все новости / Экономика / Первые снимки нового кроссовера BMW X3 появились в Сети
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