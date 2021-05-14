Первые снимки нового кроссовера BMW X3 появились в Сети

Пекин, 14 мая. Дизайн модели BMW X3 приобрел более спортивные очертания, ее официальная премьера назначена на июнь.

Фотографии кроссовера появились на сайте министерства промышленности Китая. В дизайн можно выделить видоизмененный бампер, модернизированную решетку радиатора и другое оформление выхлопных патрубков. Также внешний вид машины отличают обновленные фонари.

Предполагается, что BMW X3 следующего поколения сохранит 2,0-литровый турбированный силовой агрегат, который будет выдавать 204 или 280 лошадиных сил. Мотор сочетается с 8-ступенчатой АКПП и опциональной системой полного привода. Дебют автомобиля запланирован на июнь. На российском рынке предыдущая генерация данной модели продается по цене от 4,17 млн рублей.

Ограниченную серию BMW X5 с водородным двигателем запустят в 2022 году. Авто будет выпускаться под маркой BMW i Hydrogen Next.