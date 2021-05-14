В Литве анонсировали марш против попыток узаконить однополые браки

Вильнюс, 14 мая. Жители Литвы планируют выйти на улицу и выступить против Стамбульской конвенции, под прикрытием которой правительство пытается легализовать однополые браки.

По сообщениям организаторов, «Большой марш в защиту семьи» будет состоять из 3500 автомобилей. Защитники традиционных ценностей 15 мая выедут из Клайпеды. Маршрут будет пролегать по трансреспубликанской магистрали в направлении Вильнюса. Некоторые участники присоединятся к маршу в ходе процессии.

«Методами идеологической войны в Литве парламентарии и правительство проводят агрессивную гендерную пропаганду. Правящее большинство готовит законы, противоречащие взглядам католиков и православных», — рассказали о своей позиции представители регионов Литвы Антанас Кандротас и Витольда Рачков в беседе с EADaily.

Конвенция СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в адрес женщин была подписана 46 странами в 2011 году в Стамбуле. Документ выгоден представителям секс-меньшинств, неформалам и членам женских организаций радикальных взглядов.