В Сочи на детской площадке произошла стрельба

Краснодар, 14 мая. Неизвестные мужчины открыли стрельбу на детской площадке, сообщают очевидцы. Между ними вспыхнул конфликт.

Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи на Бакинской улице. По факту случившегося полиция начала проверку, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. По предварительным данным, у двоих участников потасовки огнестрельные ранения.

Во дворе одного из домов в Тюмени также произошла стрельба, сообщал сайт 360tv.ru. Множественные ранения рук и ног, а также грудной клетки и шеи получил 33-летний местный житель.