Сына сотрудницы администрации Красногвардейского района Петербурга побили в школе

Санкт-Петербург, 14 мая. Сотрудница администрации Красногвардейского района Петербурга обратилась в полицию после того, как ее сын оказался в больнице после драки.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, школьник 2008 года рождения самостоятельно пришел в медучреждение, где у него диагностировали ушиб в области локтевого сустава. Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное и отпустили его домой.

В тот же день полиция получила заявление от мамы мальчика. Женщина попросила стражей порядка разобраться в обстоятельствах драки на территории школы на проспекте Большевиков, в результате которой ее сын получил телесные повреждения.

Еще одной жертвой избиения стала 81-летняя жительница Калининского района Петербурга. На нее напала собственная дочь.