Ученые из Австралии объяснили, как кошки понимают людей

Канберра, 14 мая. Австралийские ученые установили, как кошки на самом деле относятся к людям, и определили верный способ коммуникации с питомцами.

Эксперты изучили поведение домашних питомцев и в ходе исследования установили, что кошки хуже собак разбираются в особенностях межчеловеческих отношений. Там, где собака различит агрессию, которая исходит от хозяина, кошка не сообразит, в чем дело.

Также ученые предположили, что кошки научились мяукать для того, чтобы общаться со своими хозяевами. Дикие коты были способны только шипеть на людей, сообщают исследователи. В процессе работы также удалось выяснить, что кошачий прищур означает комфорт животного и симпатию к человеку. Эксперты отметили, что питомцы способны перенимать черты хозяев. Агрессия чаще свойственна кошкам, у которых нервозные владельцы.

Ранее сообщалось, что выставка кошек открылась в Иркутске. Почти 20 редких пород кошек привезли из Санкт-Петербурга в столицу Прибайкалья.