Профсоюзы проведут в Уругвае забастовку против ухудшения условий жизни

Монтевидео, 14 мая. 24-часовая забастовка против голода, неравенства и за обеспечение занятости, и повышение зарплат запланирована на 17 июня в Уругвае. Об этом сообщил председатель Межпрофсоюзного пленума трудящихся — Национального конвента трудящихся (PIT – CNT) Фернандо Перейра.

Paro general «contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario»

https://t.co/xPXbVk2AXc — PIT CNT (@PITCNT1) May 13, 2021

«Уругвай переживает экономический кризис, который наносит удар по самым незащищенным слоям населения. В то же самое время банковские депозиты Уругвая за границей достигают 4 млрд долларов, то есть не все страдают от экономических последствий пандемии», — отметил Перейра.

Глава профсоюза заявил, что за последние несколько месяцев примерно 135 тысяч человек оказались за чертой бедности, из них 35 тысяч — несовершеннолетние.

Председатель PIT – CNT добавил, что после введения ситуации в области здравоохранения в марте 2020 года около 60 тысяч человек потеряли рабочие места в разных сферах экономики.

«Наш народ находится в трудном положении, и в таком случае, если в стране с населением 3,5 млн человек, где производятся продукты питания для 30 млн человек, есть люди, страдающие от голода, то необходимо принять срочные меры», — добавил Перейра.

PIT – CNT неоднократно делал предложения правительству по решению социальных проблем, в том числе касавшихся введения базовой ставки оплаты труды во время режима чрезвычайной ситуации, а также реализации определенных социальных услуг.

«Мы пытаемся добиться того, чтобы правительство принимало решения в области политической экономии, чтобы исправить некоторые недостатки социальный системы Уругвая», — сказал глава PIT – CNT.

Лидер профсоюза отметил, что забастовка охватит все слои населения и все сферы общества, кроме сферы здравоохранения, особенно той ее части, которая отвечает за вакцинацию и помощь больным СOVID-19.