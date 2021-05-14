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18:19
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18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
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Профсоюзы проведут в Уругвае забастовку против ухудшения условий жизни

  /   Обновлено: 14 мая 2021 17:40
Весь мир
Профсоюзы проведут в Уругвае забастовку против ухудшения условий жизни
PrScr Twitter  /  @2daciadesurcz41

Монтевидео, 14 мая. 24-часовая забастовка против голода, неравенства и за обеспечение занятости, и повышение зарплат запланирована на 17 июня в Уругвае. Об этом сообщил председатель Межпрофсоюзного пленума трудящихся — Национального конвента трудящихся (PIT – CNT) Фернандо Перейра.

«Уругвай переживает экономический кризис, который наносит удар по самым незащищенным слоям населения. В то же самое время банковские депозиты Уругвая за границей достигают 4 млрд долларов, то есть не все страдают от экономических последствий пандемии», — отметил Перейра.

Глава профсоюза заявил, что за последние несколько месяцев примерно 135 тысяч человек оказались за чертой бедности, из них 35 тысяч — несовершеннолетние.

Председатель PIT – CNT добавил, что после введения ситуации в области здравоохранения в марте 2020 года около 60 тысяч человек потеряли рабочие места в разных сферах экономики.

«Наш народ находится в трудном положении, и в таком случае, если в стране с населением 3,5 млн человек, где производятся продукты питания для 30 млн человек, есть люди, страдающие от голода, то необходимо принять срочные меры», — добавил Перейра.

PIT – CNT неоднократно делал предложения правительству по решению социальных проблем, в том числе касавшихся введения базовой ставки оплаты труды во время режима чрезвычайной ситуации, а также реализации определенных социальных услуг.

«Мы пытаемся добиться того, чтобы правительство принимало решения в области политической экономии, чтобы исправить некоторые недостатки социальный системы Уругвая», — сказал глава PIT – CNT.

Лидер профсоюза отметил, что забастовка охватит все слои населения и все сферы общества, кроме сферы здравоохранения, особенно той ее части, которая отвечает за вакцинацию и помощь больным СOVID-19.

 

экономика уругвай забастовка профсоюзы
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