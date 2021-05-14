Актриса Оксана Сташенко рассказала о состоянии после госпитализации

Москва, 14 мая. Актриса Оксана Сташенко долго не обращалась к врачам из-за проблем со здоровьем. В итоге ее экстренно госпитализировали прямиком из Дома кино.

Женщина лежит в Боткинской больнице в хирургическом отделении. Какой диагноз у артистки, пока не известно. По словам Сташенко, в скором времени врачи выяснят, что с ней произошло.

«Терпела до последнего, но боли резкие в животе не проходили. Прямо из Дома кино меня забрала скорая. Уколы ставят, уже шесть штук, капельницы одна за другой», — сказала актриса в разговоре с изданием «Телепрограмма».

По словам знаменитости, врачи хотят исключить у нее язвенную перфорацию и панкреатитный шторм. Сташенко в восторге от медицинского персонала, который с трепетом относится к ней.

«Столько внимания, заботы от сестричек, медбратов. Каждый час приходят и проверяют мое состояние. Как к родному человеку здесь относятся. У меня торчит катетер в вене, будут еще капать. Мне сделали систему. Перевели в палату. Ставят препараты. Есть и пить мне нельзя. Всех люблю. Мы победим», — добавила Сташенко.

В конце апреля Светлана Светличная угодила в больницу с подозрением на инсульт. Позднее диагноз не подтвердился. Подруга артистки рассказала, что звезду выписали из клиники, и она чувствует себя лучше.