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14 мая 18:21
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новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
18:01
Шоу-бизнес
Скрывавшая беременность Татьяна Волосожар рассказала о подготовке к родам
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Актриса Оксана Сташенко рассказала о состоянии после госпитализации

Общество
Актриса Оксана Сташенко рассказала о состоянии после госпитализации
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 14 мая. Актриса Оксана Сташенко долго не обращалась к врачам из-за проблем со здоровьем. В итоге ее экстренно госпитализировали прямиком из Дома кино.

Женщина лежит в Боткинской больнице в хирургическом отделении. Какой диагноз у артистки, пока не известно. По словам Сташенко, в скором времени врачи выяснят, что с ней произошло.

«Терпела до последнего, но боли резкие в животе не проходили. Прямо из Дома кино меня забрала скорая. Уколы ставят, уже шесть штук, капельницы одна за другой», — сказала актриса в разговоре с изданием «Телепрограмма».

По словам знаменитости, врачи хотят исключить у нее язвенную перфорацию и панкреатитный шторм. Сташенко в восторге от медицинского персонала, который с трепетом относится к ней.

«Столько внимания, заботы от сестричек, медбратов. Каждый час приходят и проверяют мое состояние. Как к родному человеку здесь относятся. У меня торчит катетер в вене, будут еще капать. Мне сделали систему. Перевели в палату. Ставят препараты. Есть и пить мне нельзя. Всех люблю. Мы победим», — добавила Сташенко.

В конце апреля Светлана Светличная угодила в больницу с подозрением на инсульт. Позднее диагноз не подтвердился. Подруга артистки рассказала, что звезду выписали из клиники, и она чувствует себя лучше.

здоровье госпитализация сташенко
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Все новости / Общество / Актриса Оксана Сташенко рассказала о состоянии после госпитализации
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