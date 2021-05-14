Анатолий Вассерман назвал условие, при котором Донбасс станет частью России

Анатолий Вассерман станет гостем очередного выпуска нового проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Записывался он не в московской студии. Известный блогер пришел в гости к интеллектуалу.

Манукян задал вопрос, касающийся Украины и Донбасса. Вассерман с 2014 года не был в родной Одессе, где у него проживают родственники. Интеллектуал назвал условие, при котором он снова вернется в родной город, а также что должно произойти, чтобы Донбасс стал частью России. Также Вассерман сообщил, что готов поработать в качестве политического консультанта в органах управления Донбассом после его присоединения к России.

Подробно об этом, а также о многих других важных темах в контексте политики и исторического экскурса вы сможете узнать из большого интервью Вадима Манукяна с Анатолием Вассерманом вечером 16 мая на площадке ФАН.