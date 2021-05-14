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14 мая 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
18:01
Шоу-бизнес
Скрывавшая беременность Татьяна Волосожар рассказала о подготовке к родам
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Анатолий Вассерман назвал условие, при котором Донбасс станет частью России

Видео
Анатолий Вассерман назвал условие, при котором Донбасс станет частью России

Анатолий Вассерман станет гостем очередного выпуска нового проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Записывался он не в московской студии. Известный блогер пришел в гости к интеллектуалу.

Манукян задал вопрос, касающийся Украины и Донбасса. Вассерман с 2014 года не был в родной Одессе, где у него проживают родственники. Интеллектуал назвал условие, при котором он снова вернется в родной город, а также что должно произойти, чтобы Донбасс стал частью России. Также Вассерман сообщил, что готов поработать в качестве политического консультанта в органах управления Донбассом после его присоединения к России.

Подробно об этом, а также о многих других важных темах в контексте политики и исторического экскурса вы сможете узнать из большого интервью Вадима Манукяна с Анатолием Вассерманом вечером 16 мая на площадке ФАН.

донбасс вассерман манукян давай поговорим
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