Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию

Депутаты Госдумы Николай Рыжак и Андрей Луговой заявили ФАН, что в целях безопасности просто поставить в каждую российскую школу охранника недостаточно, а росгвардейца — невозможно.

Безопасность детей — это задача, которая требует законодательных изменений и пересмотра информационной политики России, уверены законодатели.

Невские Новости /

«Сотрудником ЧОПа на входе в школу проблему не решить»

Президент России Владимир Путин, открывая в четверг совещание с правительством, назвал ЧП в Казани, где во время стрельбы в школе погибли дети, страшной бедой и варварским преступлением. Глава государства напомнил, что система безопасности российских учебных заведений, в целом, выстроена, но многое отдано на решение местных властей и самих школ. Путин распорядился организовать единый подход по стране и совместно с регионами держать все под постоянным контролем.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, генерал-лейтенант полиции Николай Рыжак считает, что безопасность детей — это глобальная задача, которую нужно решать и на законодательном, и на информационном уровнях.

«Задача поставлена. Мы уже прорабатываем ряд законодательных инициатив, в том числе пересмотр нормативных актов, регламентирующих порядок лицензирования, продления лицензии, правила выдачи и хранения оружия. Законодательство по оружию станет жестче: это исключит доступ к оружию людей, которые могут совершить противоправные действия и стать причиной опасных ситуаций», — обратил внимание депутат.

Собеседник агентства уточнил, что задача требует комплексного подхода. По его мнению, одним распоряжением поставить сотрудника ЧОПа на входе в школу проблему не решить. Очень важно пересмотреть информационную политику в России: обратить внимание, какие фильмы смотрит молодежь, в какие компьютерные игры играет и какую музыку ей предлагают слушать.

К тому же, мы не должны бояться ужесточить контроль социальных сетей, уверен парламентарий.

«Я считаю, что на телевидении должны быть созданы общественные советы, созванные из числа выдающихся деятелей науки, искусства и политики. Духовный и культурный уровень телепередач — важный элемент правильного воспитания молодежи. Я думаю, закон об этом будет принят. Проект уже готов, и он будет реализован в ближайшем будущем», — обнадежил Рыжак.

Невские Новости / Надежда Дроздова

«Враги работают с нашей молодежью»

Парламентарий напомнил, что важен и сам образовательный процесс в школе. Учителя обязаны не просто передавать знания по предмету: они должны быть педагогами-воспитателями, преобразовывать внутренний мир подрастающего поколения, растить детей культурными, цельными личностями.

«Необходимо запретить ЕГЭ. Об этом, наконец, стали открыто говорить в Думе. Система оценки знаний учащихся, которая существует сейчас, не способствует развитию умения мыслить и всестороннему развитию. Вопрос затрагивает духовные истоки нашего общества и всю нашу историю. Ранее диких, ужасных преступлений, подобных стрельбе в школе, не совершалось. Значит было что-то упущено. Это — недоработка», — заявил зампред комитета Госдумы по безопасности.

В обществе, и в первую очередь в среде молодежи, надо навести порядок, убежден член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Рыжак заметил, что западные державы не могут смириться с тем, что Россия становится сильнее.

«Враги работают с нашей молодежью. Они тратят большие средства на воспитание наших детей во вред обществу и стране. Неуважение к родителям, непризнание авторитета преподавателей, неповиновение властям — основные вехи такого воспитания. Иностранные агенты проводят тренинги, на которых подростков «натаскивают», как сопротивляться полиции и Росгвардии. У нас есть доказательства фактов подобных тренировок. Мы должны пресечь это тлетворное влияние!» — заявил политик.

Собеседник ФАН добавил, что в Госдуме идет работа над пакетом документов, которые позволят обеспечить защиту государства от враждебной, деструктивной деятельности чужих агентов влияния. Депутат выразил надежду, что скоро появится законопроект, после принятия которого можно будет лишать гражданства и высылать из России ее недругов.

«К сожалению, при внесении поправок в нашу Конституцию в этот раз не был изменен раздел об идеологии. Идеологические установки, как мера правильного воспитания подрастающего поколения, должны быть закреплены как конституционные нормы. Рано или поздно мы придем к этому», — подчеркнул Николай Рыжак.

Генерал-лейтенант обратил внимание: все это вопросы безопасности нашей страны, которые предстоит решить в кратчайшие сроки.

пресс-служба Республики Чувашия /

«Дети должны быть защищены»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полагает, что задача, поставленная Владимиром Путиным, решаема, надо лишь найти средства для регионов.

«Вопрос об обеспечении безопасности общеобразовательных учреждений в Госдуме обсуждался неоднократно. Я полностью поддерживаю слова нашего президента о необходимости единых стандартов и единого подхода к обеспечению безопасности и защищенности от террористических актов школ и детских садов», — заявил собеседник ФАН.

По словам депутата, сейчас охрана школ в субъектах федерации отдана на откуп региональных властей и зависит от наполнения бюджета. Например, в столице с финансами все хорошо, и сады вместе со школами неплохо охраняются частными охранными предприятиями. Меры обеспечения безопасности включают кнопку тревожной сигнализации вневедомственной охраны, видеокамеры наружного наблюдения и ежесуточный пост вооруженной охраны. К сотрудникам охраны предъявляется список требований, они проходят экзамены и подвергаются проверкам. В этом плане Москва может служить примером.

«А вот в регионах охраны образовательных заведений, подобной московской, не организовано. Это требует финансовых затрат. Бессмысленно обсуждать, кто должен нести пост: Росгвардия или ЧОП. Необходимо вырабатывать единый стандарт и изыскивать средства. Дети — это самое дорогое, и они должны быть защищены», — подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что в каких-то регионах охрану образовательных учреждений выполняют частные предприятия, а в каких-то функции охранников возложены на администраторов или вахтеров — людей малоподготовленных к критическим ситуациям. По мнению Лугового, процесс организации и несения охраны учебных заведений должен быть регламентирован на уровне законодательной и исполнительной властей.

«В законы об образовании и безопасности должны быть внесены изменения. Росгвардейцев, конечно, в каждое учебное заведение поставить для постоянной охраны не получится, но частного охранника — можно», — заметил парламентарий.

Андрей Луговой уточнил: там, где работу выполняют лицензированные охранные предприятия, вероятность совершения преступления, подобного казанскому, сведена к минимуму.