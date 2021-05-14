Продюсер Генрих Кен назвал фильм «Турист» более объективным, чем западные СМИ

Банги, 14 мая. Премьера фильма «Турист», посвященного деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, прошла в столице страны.

Показ состоялся на стадионе имени отца-основателя ЦАР Бартелеми Боганда в центре Банги. Увидеть картину смогут все желающие, так как до 20 мая ее будут показывать бесплатно.

В центре повествования — судьба российского офицера, который прибыл в ЦАР, чтобы преподавать основы тактики местным военнослужащим. Однако вскоре в государстве начинается кризис, развязанный экс-президентом Франсуа Бозизе и подконтрольными ему боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

На пресс-конференции, посвященной выходу картины, исполнительный продюсер Генрих Кен сообщил, какие задачи смешанная российско-центральноафриканская команда ставила перед собой.

«Мы максимально честно пытались рассказать о том, что происходит в Центральноафриканской Республике. О той ситуации, когда народ и армия сплотились, чтобы не покидать свои позиции и дать отпор врагу. Это основная мысль фильма. Мы в какой-то мере воссоздали историю о том, как русские инструкторы помогают в данной борьбе центральноафриканцам. Максимально честно и откровенно», — рассказал продюсер.

Он отметил, что публикации в западных СМИ о ситуации в ЦАР, мягко говоря, не объективны. Кен предложил всем смотреть кино и делать собственные выводы.

Актер Александр Барановский, сыгравший в фильме одну из центральных ролей, рассказал, что в ходе съемок провел в стране месяц, и за это время успел увидеть настоящих героев — военнослужащих армии ЦАР (FACA).

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Барановский отмечает, что бойцы, вставшие на защиту родного государства от бандитов, всегда с улыбкой встречали российских артистов, а также всеми силами помогали и поддерживали их.

Напомним, в 2018 году в рамках российско-центральноафриканского военно-технического сотрудничества и по согласованию с Советом Безопасности ООН в ЦАР прибыли 235 инструкторов, которые занялись обучением военнослужащих FACA. В конце 2020 года, на фоне разгула бандформирований, Москва отправила в африканскую страну еще 300 специалистов.

Их работа стала весомым фактором, повлекшим изменение ситуации и постепенное восстановление мира и порядка в республике.