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14 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
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Продюсер Генрих Кен назвал фильм «Турист» более объективным, чем западные СМИ

Весь мир
Продюсер Генрих Кен назвал фильм «Турист» более объективным, чем западные СМИ
Фонд защиты национальных ценностей  / 

Банги, 14 мая. Премьера фильма «Турист», посвященного деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, прошла в столице страны.

Показ состоялся на стадионе имени отца-основателя ЦАР Бартелеми Боганда в центре Банги. Увидеть картину смогут все желающие, так как до 20 мая ее будут показывать бесплатно.

В центре повествования — судьба российского офицера, который прибыл в ЦАР, чтобы преподавать основы тактики местным военнослужащим. Однако вскоре в государстве начинается кризис, развязанный экс-президентом Франсуа Бозизе и подконтрольными ему боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Продюсер Генрих Кен назвал фильм «Турист» более объективным, чем западные СМИ
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

На пресс-конференции, посвященной выходу картины, исполнительный продюсер Генрих Кен сообщил, какие задачи смешанная российско-центральноафриканская команда ставила перед собой.

«Мы максимально честно пытались рассказать о том, что происходит в Центральноафриканской Республике. О той ситуации, когда народ и армия сплотились, чтобы не покидать свои позиции и дать отпор врагу. Это основная мысль фильма.

Мы в какой-то мере воссоздали историю о том, как русские инструкторы помогают в данной борьбе центральноафриканцам. Максимально честно и откровенно», — рассказал продюсер.

Он отметил, что публикации в западных СМИ о ситуации в ЦАР, мягко говоря, не объективны. Кен предложил всем смотреть кино и делать собственные выводы.

Актер Александр Барановский, сыгравший в фильме одну из центральных ролей, рассказал, что в ходе съемок провел в стране месяц, и за это время успел увидеть настоящих героев — военнослужащих армии ЦАР (FACA).

Продюсер Генрих Кен назвал фильм «Турист» более объективным, чем западные СМИ
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Барановский отмечает, что бойцы, вставшие на защиту родного государства от бандитов, всегда с улыбкой встречали российских артистов, а также всеми силами помогали и поддерживали их.

Напомним, в 2018 году в рамках российско-центральноафриканского военно-технического сотрудничества и по согласованию с Советом Безопасности ООН в ЦАР прибыли 235 инструкторов, которые занялись обучением военнослужащих FACA. В конце 2020 года, на фоне разгула бандформирований, Москва отправила в африканскую страну еще 300 специалистов.

Их работа стала весомым фактором, повлекшим изменение ситуации и постепенное восстановление мира и порядка в республике.

африка цар
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