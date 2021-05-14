Елена Бабич заявила о «гуманности» смертной казни и для преступника, и для общества

Санкт-Петербург, 14 мая. В ходе дебатов «Слово против слова», которые прошли в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», эксперты обсудили, способна ли отмена моратория на смертную казнь снизить финансовую нагрузку на государственную систему.

Так, общественный деятель, писательница и руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич солидарна с тем, что содержание тюремных заключенных за счет бюджетных средств представляет собой большие расходы. И если людей заключают под стражу на пожизненный срок, то они должны приносить какую-то пользу. Например, работать на рудниках или опасных химических производствах, как в Северной Корее.

«Или приговоры должны быть милосердны по отношению к преступнику. Для многих смертная казнь гораздо лучше, чем пожизненный срок, где люди с ума сходят от безысходности. Поэтому смертная казнь даже более гуманна для самого преступника и для общества в целом — нет больших финансовых расходов», — заключает эксперт.

Напомним, общественные дискуссии об отмене моратория на смертную казнь вернулись после трагических событий, произошедших в Казани. Страшный инцидент так потряс музыкального продюсера Максима Фадеева, что он предложил ввести ответственность за подобные преступления с 13 лет.