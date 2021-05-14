Шугалей провел в ЦАР пресс-конференцию о противодействии информационным атакам

Банги, 14 мая. Пресс-конференция на тему «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам» прошла в столице Центральноафриканской Республики в рамках премьеры фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР.

Ведущими мероприятия стали руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Также на встрече присутствовали представители молодежных движений ЦАР, журналисты, блогеры и местные активисты.

«Почему мы выбрали именно эту тему? Все просто. ЦАР была первой страной, где я и эксперты ФЗНЦ провели социологические исследования и увидели все признаки гибридной войны. Началась она 15 декабря 2020 года с блокировки пропрезидентских аккаунтов в Фейсбуке», — объяснил Шугалей.

Он отметил, что, несмотря на переизбрание Фостен-Арканжа Туадера президентом Центральноафриканской Республики, информационное противостояние продолжается. Причем аналогичные процессы идут и в других странах континента. Это подтверждают исследования Фонда, проведенные в Чаде, Судане и Нигерии.

В ЦАР, где социологи опросили более 1300 человек, вопросы касались недавнего кризиса, развернувшегося на фоне выборов. Подавляющее большинство респондентов единогласно возложили ответственность за ухудшение ситуации на экс-президента Франсуа Бозизе.

«По мнению опрошенных, виноваты в дестабилизации ситуации бандиты и наемники из разных стран и лично господин Бозизе, 86% жителей ЦАР считают, что его нужно арестовать и судить. Я напомню, что всего в выборах президента ЦАР участвовало 17 кандидатов, включая действующего президента Фостен-Арканжа Туадера. Он и был переизбран на новый срок. Судя по результатам нашего исследования, более 98% опрошенных считают, что Туадера в корне изменил историю ЦАР и безусловно достоин победы», — подчеркнул Шугалей.

Также он упомянул, что из всех стран, помогавших республике выйти из кризиса, местные жители больше всего выделяют помощь России. Тех, кто считает Москву главным союзником Банги, набралось 88%.

Prt Scr facebook.com / @Axime Cesaire Oronindji

Именно действия российских инструкторов, которые занимаются подготовкой личного состава силовых ведомств республики, легли в основу картины «Турист» — совместного российско-центральноафриканского фильма. Это первая кинолента, озвученная на санго — государственном языке ЦАР.

Главный герой картины — российский офицер с позывным Турист, который отправляется в Центральноафриканскую Республику, чтобы обучать местных военных основам тактики. Внезапно в стране активизируются подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Специалисты из РФ присутствуют в ЦАР с 2018 года в рамках российско-центральноафриканского договора о военно-техническом сотрудничестве и с разрешения Совета Безопасности ООН. Первоначально в страну отправили 235 человек, но, учитывая разгул бандитизма, в конце прошлого года Москва согласовала отправку 300 дополнительных инструкторов.

Благодаря полученным от россиян навыкам армия ЦАР значительно повысила боеготовность и смогла ликвидировать действовавшие в республике вооруженные группировки, что позволило вернуть территории республики под контроль правительства и обеспечить безопасное проведение выборов.