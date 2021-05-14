Шугалей провел в ЦАР пресс-конференцию о противодействии информационным атакам

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14 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
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21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем
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Шугалей провел в ЦАР пресс-конференцию о противодействии информационным атакам

Весь мир
Шугалей провел в ЦАР пресс-конференцию о противодействии информационным атакам
Фонд защиты национальных ценностей  / 

Банги, 14 мая. Пресс-конференция на тему «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам» прошла в столице Центральноафриканской Республики в рамках премьеры фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР.

Ведущими мероприятия стали руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Также на встрече присутствовали представители молодежных движений ЦАР, журналисты, блогеры и местные активисты.

«Почему мы выбрали именно эту тему? Все просто. ЦАР была первой страной, где я и эксперты ФЗНЦ провели социологические исследования и увидели все признаки гибридной войны. Началась она 15 декабря 2020 года с блокировки пропрезидентских аккаунтов в Фейсбуке», — объяснил Шугалей.

Он отметил, что, несмотря на переизбрание Фостен-Арканжа Туадера президентом Центральноафриканской Республики, информационное противостояние продолжается. Причем аналогичные процессы идут и в других странах континента. Это подтверждают исследования Фонда, проведенные в Чаде, Судане и Нигерии.

В ЦАР, где социологи опросили более 1300 человек, вопросы касались недавнего кризиса, развернувшегося на фоне выборов. Подавляющее большинство респондентов единогласно возложили ответственность за ухудшение ситуации на экс-президента Франсуа Бозизе.

«По мнению опрошенных, виноваты в дестабилизации ситуации бандиты и наемники из разных стран и лично господин Бозизе, 86% жителей ЦАР считают, что его нужно арестовать и судить. Я напомню, что всего в выборах президента ЦАР участвовало 17 кандидатов, включая действующего президента Фостен-Арканжа Туадера. Он и был переизбран на новый срок. Судя по результатам нашего исследования, более 98% опрошенных считают, что Туадера в корне изменил историю ЦАР и безусловно достоин победы», — подчеркнул Шугалей.

Также он упомянул, что из всех стран, помогавших республике выйти из кризиса, местные жители больше всего выделяют помощь России. Тех, кто считает Москву главным союзником Банги, набралось 88%.

Шугалей провел в ЦАР пресс-конференцию о противодействии информационным атакам
Prt Scr facebook.com  / @Axime Cesaire Oronindji

Именно действия российских инструкторов, которые занимаются подготовкой личного состава силовых ведомств республики, легли в основу картины «Турист» — совместного российско-центральноафриканского фильма. Это первая кинолента, озвученная на санго — государственном языке ЦАР.

Главный герой картины — российский офицер с позывным Турист, который отправляется в Центральноафриканскую Республику, чтобы обучать местных военных основам тактики. Внезапно в стране активизируются подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Шугалей провел в ЦАР пресс-конференцию о противодействии информационным атакам
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Специалисты из РФ присутствуют в ЦАР с 2018 года в рамках российско-центральноафриканского договора о военно-техническом сотрудничестве и с разрешения Совета Безопасности ООН. Первоначально в страну отправили 235 человек, но, учитывая разгул бандитизма, в конце прошлого года Москва согласовала отправку 300 дополнительных инструкторов.

Благодаря полученным от россиян навыкам армия ЦАР значительно повысила боеготовность и смогла ликвидировать действовавшие в республике вооруженные группировки, что позволило вернуть территории республики под контроль правительства и обеспечить безопасное проведение выборов.

африка цар
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