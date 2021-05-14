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новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
18:01
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Скрывавшая беременность Татьяна Волосожар рассказала о подготовке к родам
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Заслуженный юрист дал оценку бездействию полицейского, наблюдавшего за дракой в Ельце

Происшествия
Заслуженный юрист дал оценку бездействию полицейского, наблюдавшего за дракой в Ельце
Prt Scr youtube.com  /  Интер Сторис

Полицейские в России наделены достаточно широким спектром полномочий, чтобы останавливать нарушителей закона не только словом, но и делом. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

В городе Ельце, Липецкая область, несколько человек напали на мужчину и сильно избили его. На видеозаписи, запечатлевшей драку, видно, как злоумышленники прижали к забору свою жертву и наносили ей хорошо поставленные удары кулаками. Также в объектив попал полицейский: он вышел из патрульной машины, подошел к месту происшествия, однако не предпринял силовых мер воздействия по отношению к агрессорам, которые продолжали избивать мужчину прямо у него на глазах.

Согласно комментарию официального представителя следственного управления СК по Липецкой области Юлии Кузнецовой, который та дала изданию «Народные Новости», полицейский «отреагировал в устной форме», а делать вывод о допустимости или недопустимости его действий (бездействия) «преждевременно». Кузнецова также отметила, что все участники конфликта скрылись, телефоны отключены, и по месту проживания они отсутствуют.

«Граждане с похожими травмами, как получил потерпевший на видео, не обращались в медицинские учреждения города Ельца. Потерпевший скрылся», — добавила официальный представитель следственного управления СК по Липецкой области.

Член научно-консультативного совета СК России был настолько удивлен поведением полицейского на видеозаписи, что усомнился в ее подлинности.

«До того как будут произведены все необходимые следственные действия, мы не можем исключать, что это была какая-нибудь инсценировка, — заметил Соловьев. — Камеры видеофиксации снимают с достаточно большого расстояния, и мы не можем точно сказать, получил ли потерпевший телесные повреждения».

Однако, продолжил он, если камеры действительно засняли совершение преступления, а полицейский, на глазах которого оно совершалось, не попытался его пресечь, а только «устно отреагировал», у его руководства должны возникнуть серьезные вопросы к тому, насколько его поведение соответствует занимаемой должности.

«Полицейский должен был вмешаться, остаться на месте совершения правонарушения до его прекращения, обеспечить потерпевшему оказание медицинской помощи и предпринять все меры по задержанию нарушителей, — подчеркнул юрист. — Если же верить данной видеозаписи, то можно лишь изумиться тому безразличию, которое продемонстрировал сотрудник правоохранительных органов. Что значит «отреагировал в устной форме»? Замечание сделал? Это уместно лишь в том случае, если человек бросил на землю окурок — а не участвовал в групповом избиении».

Эксперт напомнил полицейскому, что, кроме возможности остановить нарушителей «словом», у того был весьма широкий спектр мер воздействия, которыми его наделил российский закон.

«Сотрудник обязан был встать на защиту гражданина, вне зависимости от того, к какому полу, расе и национальности тот относится, — заметил собеседник ФАН. — Несколько человек избивали одного, который явно не мог защититься от значительно превосходящих сил — это ли не повод для вмешательства служителя закона?»

Вместе с тем Соловьев подчеркнул, что для того, чтобы делать окончательные выводы, нужно дождаться результатов поиска людей, запечатленных на видео, установления всех обстоятельств и проведения служебной проверки.

«Уверен, это станет уроком для всех, кто стоит на страже порядка: они должны понимать, что общество наделило их полномочиями и властью для того, чтобы защищать права человека, а не для равнодушного наблюдения за тем, как они нарушаются», — резюмировал заслуженный юрист РФ.

россия драка происшествие полиция избиение закон юрист
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Все новости / Происшествия / Заслуженный юрист дал оценку бездействию полицейского, наблюдавшего за дракой в Ельце
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