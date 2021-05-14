Заслуженный юрист дал оценку бездействию полицейского, наблюдавшего за дракой в Ельце

Полицейские в России наделены достаточно широким спектром полномочий, чтобы останавливать нарушителей закона не только словом, но и делом. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

В городе Ельце, Липецкая область, несколько человек напали на мужчину и сильно избили его. На видеозаписи, запечатлевшей драку, видно, как злоумышленники прижали к забору свою жертву и наносили ей хорошо поставленные удары кулаками. Также в объектив попал полицейский: он вышел из патрульной машины, подошел к месту происшествия, однако не предпринял силовых мер воздействия по отношению к агрессорам, которые продолжали избивать мужчину прямо у него на глазах.

Согласно комментарию официального представителя следственного управления СК по Липецкой области Юлии Кузнецовой, который та дала изданию «Народные Новости», полицейский «отреагировал в устной форме», а делать вывод о допустимости или недопустимости его действий (бездействия) «преждевременно». Кузнецова также отметила, что все участники конфликта скрылись, телефоны отключены, и по месту проживания они отсутствуют.

«Граждане с похожими травмами, как получил потерпевший на видео, не обращались в медицинские учреждения города Ельца. Потерпевший скрылся», — добавила официальный представитель следственного управления СК по Липецкой области.

Член научно-консультативного совета СК России был настолько удивлен поведением полицейского на видеозаписи, что усомнился в ее подлинности.

«До того как будут произведены все необходимые следственные действия, мы не можем исключать, что это была какая-нибудь инсценировка, — заметил Соловьев. — Камеры видеофиксации снимают с достаточно большого расстояния, и мы не можем точно сказать, получил ли потерпевший телесные повреждения».

Однако, продолжил он, если камеры действительно засняли совершение преступления, а полицейский, на глазах которого оно совершалось, не попытался его пресечь, а только «устно отреагировал», у его руководства должны возникнуть серьезные вопросы к тому, насколько его поведение соответствует занимаемой должности.

«Полицейский должен был вмешаться, остаться на месте совершения правонарушения до его прекращения, обеспечить потерпевшему оказание медицинской помощи и предпринять все меры по задержанию нарушителей, — подчеркнул юрист. — Если же верить данной видеозаписи, то можно лишь изумиться тому безразличию, которое продемонстрировал сотрудник правоохранительных органов. Что значит «отреагировал в устной форме»? Замечание сделал? Это уместно лишь в том случае, если человек бросил на землю окурок — а не участвовал в групповом избиении».

Эксперт напомнил полицейскому, что, кроме возможности остановить нарушителей «словом», у того был весьма широкий спектр мер воздействия, которыми его наделил российский закон.

«Сотрудник обязан был встать на защиту гражданина, вне зависимости от того, к какому полу, расе и национальности тот относится, — заметил собеседник ФАН. — Несколько человек избивали одного, который явно не мог защититься от значительно превосходящих сил — это ли не повод для вмешательства служителя закона?»

Вместе с тем Соловьев подчеркнул, что для того, чтобы делать окончательные выводы, нужно дождаться результатов поиска людей, запечатленных на видео, установления всех обстоятельств и проведения служебной проверки.