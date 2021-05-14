Сергей Кравцов и Мухаммадюсуф Имомзода обсудили сотрудничество в сфере образования

14 мая министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провел телефонный разговор с министром образования и науки Республики Таджикистан Мухаммадюсуфом Сайдали Имомзодой. Рабочие переговоры министры посвятили расширению сотрудничества в сфере образования, включая реализацию программ преподавания русского языка.

Диалог прошел в рамках выполнения прямого поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Днем ранее президент поручил Сергею Кравцову уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.

«Мы обсуждали это направление совместной работы со многими коллегами, в последний раз — с президентом Таджикистана, который приезжал к нам недавно с рабочим визитом. Я, Сергей Сергеевич, вас попрошу и по работе в Таджикистане также представить мне соответствующие предложения», — сказал Владимир Путин.

Министры двух стран обсудили развитие совместных проектов, направленных на повышение уровня владения русским языком среди школьников Таджикистана.

«Образовательное сотрудничество между нашими странами развивается динамично. В работе находится целый ряд крупных проектов, связанных с развитием инфраструктуры образования на русском языке и по российским стандартам в Республике Таджикистан. Так, проект по строительству и оснащению пяти школ уже вышел на этап практической реализации», — отметил Сергей Кравцов.

Строительство в Таджикистане пяти школ, работающих по российским стандартам, и их оснащение необходимым технологическим оборудованием планируется завершить к сентябрю 2022 года. Школы будут построены в пяти городах: Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Министры отметили успешную реализацию гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» в Республике Таджикистан.

В 2020/2021 учебном году в 22 школах Таджикистана преподают педагоги из 18 регионов России. Это 50 учителей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов.

В ходе беседы сторонами также была достигнута договоренность о рабочем визите министра просвещения Сергея Кравцова в Республику Таджикистан в июне этого года.

В рамках масштабной работы по продвижению русского языка и российского образования за рубежом Минпросвещения России ведет работу по ряду проектов, включая создание и развитие совместной образовательной инфраструктуры, направление российских педагогов за рубеж для преподавания в местных школах.

Более 150 учителей русского языка, литературы, математики и других общеобразовательных предметов уже работают в школах шести стран: Таджикистана, Киргизии, Сербии, Монголии, Вьетнама и Узбекистана.

Гуманитарный проект Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» реализуется в Таджикистане с 2017 года. Ежегодно учителя обучают более 7,5 тысячи местных школьников. Благодаря российским специалистам ребята повышают свои навыки в чтении, проявляют интерес к литературным произведениям, участвуют в олимпиадах, что открывает им возможности для поступления в российские вузы.