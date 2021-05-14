Сразу следом за трагедией, случившейся в казанской гимназии, активизировались соцсети. И не только с потребностью выразить соболезнования жителям Татарстана, но и для того, чтобы хайпануть на горе сотен людей. На данный момент уже возбуждено несколько уголовных дел, оппозиция принялась за привычные крики «сажают за слова», однако психологи уверены, что все эти фейковые сообщения совсем не безобидны. Это не шутки, это сигналы: люди опасны для общества, и на них необходимо обратить внимание. ФАН поговорил с социологом, социальным психологом, директором Центра социологии и социальной психологии при Московском институте экономики и управления в промышленности Алексеем Рощиным.

Через три дня после трагедии уже стало известно несколько десятков случаев попыток подражания Ильназу Галявиеву в социальных сетях. Наиболее резонансным стал Даниил Ржанников из Тюмени, который устроил стрельбу на улице из страйкбольного пистолета с криками: «МАУО СОШ Червишевская, жди». Возбуждено уголовное дело по статье за заведомо ложное сообщение о теракте. Юлия К. из Балашихи обещала на следующий день сделать то же самое в школе №27. Евгений Ж. в Домодедово обещал повторить трагедию, только уже в Путилково, через три недели. Юрий П. сообщил в социальных сетях: «Завтра в школе №27 г. Благовещенска сделаю то же самое».

«Это достаточно известное в социальной психологии явление, которое так и называется — «заражение». После какого-то крупного, имеющего большой общественный резонанс события, имеющего трагические последствия, очень часто появляется масса подражателей. И возникают иной раз целые волны событий. Хотя если анализировать, то выясняется, что все эти последователи и подражатели не были связаны между собой. Их притянула сама ситуация и общественный резонанс», — рассказал ФАН Алексей Рощин.

По его словам, психология изучала это еще 200 лет назад. И даже не на реальных событиях, эффект заражения производили иногда даже выдуманные события, но имеющие общественный резонанс и в свое время оказывающие очень большое влияние на людей.

«Например, когда Гете написал книгу «Страдания юного Вертера» и она имела огромный успех по салонам, ее читали взахлеб и переводили на разные языки, то по всей Европе прокатилась волна самоубийств юношей из-за несчастной любви. То есть люди читали книжку и шли стреляться, писали при этом такие же, но гораздо менее талантливые записки. Хотя Вертер — выдуманный персонаж, но его история оказала большое влияние. И это отражено в статистике самоубийств самых разных государств. Охватило даже Россию. Эффект Вертера», — продолжает собеседник.

Тем временем волна заражения продолжает распространяться — Никита Г. из Челябинска пишет рядом со своим именем: «Хочу устроить теракт в лицее и убить всех». Василий В. из Петербурга повторяет в точности казанского стрелка: «Я бог, я убью завтра 15 человек в Санкт-Петербурге».

«Соответственно, все массовые шутинги со странноватым молодым человеком, происходит то, что называется триггеры. Люди, которые находились в пограничном состоянии, услышав про такое, возбуждаются и уже колеблются в сторону действий. Это все имеет характер психологического заражения. Люди высказывают достаточно смутные намерения, которым этот случай придал форму плана или даже будущего действия. Понятно, что за несколько дней после 11 мая никто не мог пойти на этот шаг, это требует длительной подготовки: приобретение оружия, получение лицензии и так далее», — говорит Рощин.

Специалист уверен, что из тех, кто написал, что собирается взорвать свою школу, убить одноклассников или просто незнакомых людей, никто ничего такого и не сделал бы. Но поступок Галявиева дал им толчок к действию.

«Это сигнал, что люди уже не могут держать в себе свои недовольства, сдвиги по фазе, и они это высказывают. Событие в Казани действует как эффект «проявки». Не могу сказать, что мы выявляем будущих маньяков, тут скорее мы выявляем людей, которые психически неблагополучны. Все эти их признания — это еще и призыв о помощи, не явно выраженный. Это уже организм чувствует, к чему все идет, и эта «манифестация скрытых намерений» по сути призыв: «Остановите меня!», — заключил психолог.

Так что все оппозиционные разговоры о том, что у нас сажают за посты в интернете, — пустые. Это не просто безобидные посты-шутки, это возможные планы на будущее. Ведь сам Галявиев тоже написал перед тем, как расстрелял детей, что «убьет огромное количество биомусора». К сожалению, этот сигнал никто не увидел.