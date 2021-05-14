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14 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
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Шугалей поделился впечатлениями от фильма «Турист»

Весь мир
Шугалей поделился впечатлениями от фильма «Турист»
Фонд защиты национальных ценностей  / 

Банги, 14 мая. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал премьеру российско-центральноафриканского фильма «Турист», прошедшую в столице ЦАР.

«Я уверен, жители ЦАР узнали много нового о том, какую работу российские специалисты проводят в их стране и как помогают в борьбе с боевиками», — заявил Шугалей.

Картина основана на событиях, произошедших в африканском государстве во время выборов главы республики. Главный герой — российский офицер с позывным Турист отправляется в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных силовиков. Однако в это же время экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», предпринимает попытку госпереворота.

«Как по мне, так фильм получился очень реалистичным. Все события разворачиваются в наши дни в Африке, а сюжетная линия крутится вокруг истории человека, который сражается за семью, страну и свой народ», — поделился впечатлениями Шугалей.

Глава ФЗНЦ также принял участие во встрече с местной молодежью, на которой помимо него присутствовали посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко, президент Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов и актеры, исполнившие главные роли в картине. Вместе они обсудили тему гибридных войн и принципы противостояния информационным фейкам.

Премьера картины состоялась на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР. Это первый художественный фильм, переведенный на санго — государственный язык Центральноафриканской республики. Премьерный показ посетили около 20 тысяч человек, а для тех, кто не смог присутствовать, фильм будут абсолютно бесплатно транслировать вплоть до 20 мая.

Шугалей поделился впечатлениями от фильма «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Напомним, российские инструкторы занимаются подготовкой личного состава Вооруженных сил ЦАР с 2018 года в соответствии с подписанным между Москвой и Банги соглашением о военном сотрудничестве. Отправка специалистов проводилась по согласованию с Советом безопасности ООН.

Поначалу в ЦАР работали 235 россиян, но в конце 2020 года, на фоне активизации преступных группировок, в страну направились еще 300 инструкторов с разрешения СБ ООН.

Полученные от инструкторов знания позволили национальной армии разгромить действовавшие на территории страны бандформирования.

африка цар
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