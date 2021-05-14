Шугалей поделился впечатлениями от фильма «Турист»

Банги, 14 мая. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал премьеру российско-центральноафриканского фильма «Турист», прошедшую в столице ЦАР.

«Я уверен, жители ЦАР узнали много нового о том, какую работу российские специалисты проводят в их стране и как помогают в борьбе с боевиками», — заявил Шугалей.

Картина основана на событиях, произошедших в африканском государстве во время выборов главы республики. Главный герой — российский офицер с позывным Турист отправляется в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных силовиков. Однако в это же время экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», предпринимает попытку госпереворота.

«Как по мне, так фильм получился очень реалистичным. Все события разворачиваются в наши дни в Африке, а сюжетная линия крутится вокруг истории человека, который сражается за семью, страну и свой народ», — поделился впечатлениями Шугалей.

Глава ФЗНЦ также принял участие во встрече с местной молодежью, на которой помимо него присутствовали посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко, президент Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов и актеры, исполнившие главные роли в картине. Вместе они обсудили тему гибридных войн и принципы противостояния информационным фейкам.

Премьера картины состоялась на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР. Это первый художественный фильм, переведенный на санго — государственный язык Центральноафриканской республики. Премьерный показ посетили около 20 тысяч человек, а для тех, кто не смог присутствовать, фильм будут абсолютно бесплатно транслировать вплоть до 20 мая.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Напомним, российские инструкторы занимаются подготовкой личного состава Вооруженных сил ЦАР с 2018 года в соответствии с подписанным между Москвой и Банги соглашением о военном сотрудничестве. Отправка специалистов проводилась по согласованию с Советом безопасности ООН.

Поначалу в ЦАР работали 235 россиян, но в конце 2020 года, на фоне активизации преступных группировок, в страну направились еще 300 инструкторов с разрешения СБ ООН.

Полученные от инструкторов знания позволили национальной армии разгромить действовавшие на территории страны бандформирования.