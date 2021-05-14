Россиянам рассказали, какие цены на продукты ожидаются к осени

Москва, 14 мая. Как могут измениться цены на продовольственные товары в России, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

В пресс-службе Правительства РФ отметили, что в стране отмечается стабилизация цен на продукты. В частности, замедлилось подорожание овощей: по итогам апреля вместо характерного роста цен показатели выросли всего на 1%. В отношении других продуктов подорожание замедлилось с 1,2% до 0,7%. Основной причиной этого стала государственная кампания по давлению на производителей и ретейлеров, а также различные интервенции.

В частности, были заключены соглашения о стабилизации цен на ряд продуктов, введены или повышены экспортные пошлины. Кроме того, вскоре в полную силу начнет работать отечественный агропромышленный комплекс, отметил Федяков в интервью радио Sputnik. Благодаря этому будет расти предложение при сохранении спроса. Так удастся достигнуть баланса с помощью рынка, отметил эксперт.

Минпромторг России раннее потребовал у ретейлеров и производителей предоставить отчет о подорожании мяса и объяснить причины роста цен.

Премьер-министр Михаил Мишустин указал на жадность отдельных производителей и торговых сетей. Однако у кабмина достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах, цитирует его INFOX.