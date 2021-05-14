ВОЗ опасается роста смертей от COVID-19 на втором году пандемии

Москва, 14 мая. Второй год пандемии коронавируса может быть чреват ростом количества летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, коронавирус уже стал причиной смерти более чем 3,3 млн человек. Однако второй год пандемии COVID-19 может оказаться значительно смертоноснее, чем первый, отметил Гебреисус на брифинге в Женеве.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее получил прививку от коронавирусной инфекции. При этом не уточняется, каким препаратом вакцинировали Гебреисуса.