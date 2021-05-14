Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня

Путин обеспокоен политическими репрессиями на Украине
Президент России Владимир Путин прокомментировал арест депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В ходе оперативного онлайн-совещания с членами Совбеза глава государства предположил, что теперь киевское руководство будет всех поочередно привлекать к ответственности за любую связь с Москвой.
«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию... Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», — подчеркнул президент РФ.
В свете политических репрессий на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта Владимир Путин заявил, что Москва будет должным образом реагировать на угрозы, возникающие рядом с нашими границами. В ходе видеоконференции российский лидер также обсудил безопасность финансовой системы и обеспечение интересов страны в связи с разработкой за рубежом национальных цифровых валют.
В мечети под Кабулом прогремел взрыв
Невские Новости / Степан Яцко
Число жертв теракта в мечети в Афганистане возросло до 12, еще 15 человек пострадали. По данным телеканала Tolonews со ссылкой на полицию, среди погибших — местный имам. Мощный взрыв прогремел в населенном пункте Шакар-Дара под Кабулом во время пятничной молитвы. Бомба, по предварительным данным, была заложена внутри мечети Хаджи Бахши. Ранее талибы объявили о заключении с афганскими военными трехдневного перемирия по случаю мусульманского праздника разговения Ураза-байрам. В частности, движение запретило своим боевикам вторгаться на территорию, подконтрольную правительству. В свою очередь, президент Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением. Однако это не помешало террористам совершить свое злодеяние. Ответственность за взрыв в мечети пока не взяла на себя ни одна из группировок.
Турция снимает антиковидные ограничения с 17 мая
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В преддверии туристического сезона Анкара приступает к постепенному снятию ограничений после локдауна, введенного на фоне борьбы с ковидом. «Оттепель» с 17 мая спрогнозировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы начинаем процесс контролируемой нормализации с понедельника. Наша задача состоит в том, чтобы продолжать осторожно действовать до конца мая. Мы планируем значительно ослабить ограничения к июню, чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной», — заявил Эрдоган.
Из-за патовой ситуации с коронавирусом в Турции с 29 апреля по 17 мая был объявлен тотальный локдаун: закрыто практически все, вплоть до отелей и офисов. С 7 мая в магазинах страны запретили продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости. В связи со стремительным ростом числа инфицированных COVID-19 в Турции Россия приостановила авиасообщение с этой страной до 1 июня.