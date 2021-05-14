Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня

Путин обеспокоен политическими репрессиями на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В ходе оперативного онлайн-совещания с членами Совбеза глава государства предположил, что теперь киевское руководство будет всех поочередно привлекать к ответственности за любую связь с Москвой.

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию... Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», — подчеркнул президент РФ.

В свете политических репрессий на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта Владимир Путин заявил, что Москва будет должным образом реагировать на угрозы, возникающие рядом с нашими границами. В ходе видеоконференции российский лидер также обсудил безопасность финансовой системы и обеспечение интересов страны в связи с разработкой за рубежом национальных цифровых валют.