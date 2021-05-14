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Первые лица Анголы привились от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Политика
Первые лица Анголы привились от COVID-19 вакциной «Спутник V»
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Луанда, 14 мая. Президент африканской Анголы Жоау Лоренсу и его супруга Ана Диаш Лоренсу получили первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, вице-премьер республики и его жена также прошли первый этап вакцинации. К ним активно присоединяются другие представители политического истеблишмента страны.

Ранее стало известно, что председатель Правительства России Михаил Мишустин предложил всем партнерам Кремля по линии ООН и других объединений использовать российский препарат от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Мишустин также отметил, что пандемия обязывает страны действовать сообща для преодоления эпидемиологических вызовов. Кроме того, чиновник уточнил, что Россия стала первым государством, которое зарегистрировало вакцину от коронавируса.

вакцинация ангола Спутник V
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