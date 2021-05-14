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новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
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ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
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23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
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Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
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Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС

Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
Федеральное агентство новостей  / 

Съемки первого в истории художественного фильма на Международной космической станции (МКС) могут благоприятно сказаться на образе русских в мировом кино. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что на 5 октября этого года запланирован полет на МКС режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд для съемок фильма «Вызов».

«С технической точки зрения снимать все было бы лучше на Земле, в павильоне. Вы не сможете доставить современную киностудию на МКС. Однако сам факт того, что съемки проходили на орбите, — это колоссальный инструмент продвижения картины. Дальше все будет зависеть от сценария, драматургии. При желании участники могут выпустить еще и ленту о самом фильме. Как маркетолог я поддерживаю такой ход. Это апеллирует к очень глубинным чувствам. Кто из нас не мечтал стать космонавтом?» — сообщил специалист.

Николай Григорьев подчеркнул, что, по его мнению, особое внимание создатели фильма должны уделить продуманности сюжета будущей картины.

«Русских на орбите уже снимали американцы. Вспомните вечно пьяного Льва Андропова в шапке-ушанке из фильма «Армагеддон». Так что дело не в том, что съемки будут на МКС, а в том, какой образ представят зрителю. Если наш человек умный, красивый, совершает подвиги, то это будет прекрасно. Если нам покажут бездарную истеричку, которая только все портит, то это все испортит», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
facebook.com  / Николай Григорьев

В завершение он указал на то, какое большое влияние может оказывать массовое искусство на аудиторию.

«У нас в свое время наснимали достаточно фильмов про войну, где страну спасают воры в законе, бывшие белогвардейцы. Все простые советские люди — никакие. Командиры все негодяи, НКВДшники все звери. А потом молодые люди задаются вопросом, а что мы, собственно, празднуем каждый год? Зверство, бездарность комиссаров?» — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев назвал главную проблему компании Apple.

григорьев вызов маркетолог пересильд шипенко
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