Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС

Съемки первого в истории художественного фильма на Международной космической станции (МКС) могут благоприятно сказаться на образе русских в мировом кино. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что на 5 октября этого года запланирован полет на МКС режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд для съемок фильма «Вызов».

«С технической точки зрения снимать все было бы лучше на Земле, в павильоне. Вы не сможете доставить современную киностудию на МКС. Однако сам факт того, что съемки проходили на орбите, — это колоссальный инструмент продвижения картины. Дальше все будет зависеть от сценария, драматургии. При желании участники могут выпустить еще и ленту о самом фильме. Как маркетолог я поддерживаю такой ход. Это апеллирует к очень глубинным чувствам. Кто из нас не мечтал стать космонавтом?» — сообщил специалист.

Николай Григорьев подчеркнул, что, по его мнению, особое внимание создатели фильма должны уделить продуманности сюжета будущей картины.

«Русских на орбите уже снимали американцы. Вспомните вечно пьяного Льва Андропова в шапке-ушанке из фильма «Армагеддон». Так что дело не в том, что съемки будут на МКС, а в том, какой образ представят зрителю. Если наш человек умный, красивый, совершает подвиги, то это будет прекрасно. Если нам покажут бездарную истеричку, которая только все портит, то это все испортит», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Николай Григорьев

В завершение он указал на то, какое большое влияние может оказывать массовое искусство на аудиторию.

«У нас в свое время наснимали достаточно фильмов про войну, где страну спасают воры в законе, бывшие белогвардейцы. Все простые советские люди — никакие. Командиры все негодяи, НКВДшники все звери. А потом молодые люди задаются вопросом, а что мы, собственно, празднуем каждый год? Зверство, бездарность комиссаров?» — подытожил маркетолог.

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