Лукашенко: я человек деревенский

Минск, 14 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя деревенским человеком. Глава государства выступил во время визита во многофункциональный фермерский экологический рынок.

Объект построили по поручению белорусского лидера на пустующих площадях в деревне Валерьяново в двух километрах от Минска. Политик потребовал от местных администраций наладить работу всех продовольственных рынков.

«Я человек деревенский и знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Люди должны свободно реализовывать свой товар. Незыблемо должно быть — доступ на рынок», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал прогнозы относительно ВВП страны. По его словам, предположения МВФ и Всемирного банка не сбываются.