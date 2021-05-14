Движение ХАМАС выпустило ракеты в направлении израильского города Беэр-Шева

Рамалла, 14 мая. Палестинское движение ХАМАС заявило о запуске ракет в направлении израильского города Беэр-Шева. Об этом сообщает радиостанция Saut Al-Aqsa.

Ранее ХАМАС уже сообщало об ударе по израильскому химзаводу. Палестинские СМИ уточняли, что предприятие, в направлении которого был выпущен беспилотник группировки, находится неподалеку от границ с Газой.

Сейчас радиостанция Saut Al-Aqsa объявила, что ХАМАС выпустило ракеты в направлении израильского города Беэр-Шева.

Ранее сообщалось, что Израиль начал воздушную и наземную операции против палестинского движения. Военно-воздушные силы страны нанесли удар по нескольким складам с оружием. Как заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, все цели были поражены.