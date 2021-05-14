Туристка из России была сильно разочарована отдыхом в Египте

Каир, 14 мая. Российская туристка описала свои впечатления от поездки в Египет. Для нее отдых обернулся большим разочарованием.

Россиянка Ирина Каминская не в первый раз проводит отпуск в Египте. Ее привлекают море, солнце, и климат этой южной страны. Однако после того, как она решила на один день съездить в Каир, туристка описала увиденное двумя словами — «больно смотреть».

В отличии от приятной погоды на морском побережье, столица Египта встретила отдыхающую ужасной духотой и раскаленным воздухом. Также впечатления от поездки сильно испортили городские трущобы. По словам Каминской, ветхие, покрытые пылью и грязью дома стоят настолько плотно, что местные жители могут приходить друг к другу в гости буквально через окна.

Эти кварталы стали пристанищем для огромного числа нищих, попрошаек, мелких жуликов и воров, а также голодных, оборванных детей. Дополняется жуткий вид запредельной антисанитарией. Как отмечает туристка, автомобили проезжают прямо рядом с телегами, с которых местные торгуют рыбой, мясом, овощами и прочими продуктами.

Кроме этого россиянка осталась разочарована и знаменитыми египетскими пирамидами. Памятники древности оставили примерно те же впечатления, что и бедные районы Каира.

«Смотришь на пирамиды и не понимаешь... камни, песок, грязь вокруг, облезлые и истощенные верблюды и лошади, оголтелые и крайне настойчивые торговцы, туристы, отбивающиеся от них, и вся это картина в 50-градусную жару под палящим солнцем», — заключает туристка.

Несмотря на это Египет по-прежнему остается одним из самых популярных курортов среди россиян. Ранее посетивший эту страну турист из России рассказал, сколько денег он потратил на отдых. Он также выяснил, что в стране очень ждут русских туристов.