Рите Дакоте потребовалась помощь психолога после участия в «Фабрике звезд»

Москва, 14 мая. Поп-исполнительница Рита Дакота откровенно рассказала о своем участии в «Фабрике звезд», после которого ей пришлось решать свои психологические проблемы с помощью специалиста.

Проект послужил отличным стартом для карьеры певицы, хотя поначалу она наотрез отказывалась принимать приглашение организаторов стать участницей шоу. Дакота хотела продвинуть себя как автора песен, а не как исполнительницу. Поразмыслив, будущая знаменитость (тогда ей было всего 17 лет) все-таки пошла на проект. Правда, жизнь с другими начинающими звездами ей давалась нелегко. Дакоте было непривычно в атмосфере шоу-бизнеса. Ей даже пришлось обращаться к психологу, чтобы разобраться со своими обидами на «Фабрику звезд».

«У меня были какие-то обиды внутренние. Я такая: «Нет, не пойду, нет». А потом думаю: вот правда, почему нет? Даже самой стало интересно разобраться, что там внутри так болит, у ребенка 17-летнего, которого я сохранила, которого я пронесла в сегодняшний день, что его там так обижает, что он отказывается идти в прайм-тайм петь свою песню на Первом канале. И я реально потом ходила, без шуток, работала с психологом», — вспоминала Дакота в рубрике «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro.

Певица Рита Дакота счастлива в отношениях с видеооператором Федором Белогаем. Она рассказала фанатам, что пока не готова подарить своей дочери Мии от брака с Владом Соколовским брата или сестру.