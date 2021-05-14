Перечислены города и страны, власти которых готовы платить людям за переезд

Москва, 14 мая. Эксперт туристической отрасли рассказала, в каких государствах новым поселенцам платят за переезд и обустройство на месте жительства.

Как выяснилось, в ряде стран готовы поддержать при переезде даже иностранцев. Так, в Австралии есть остров Питкэрн, где проживает около 50 человек. Власти страны призывают людей со всех стран мира переселиться туда, завлекая предоставлением земли и работы.

«Правда, там всего один магазин, работающий трижды в неделю, а развлечения и вовсе отсутствуют», — уточняет автор статьи.

Власти Маврикия предлагают финансовую помощь желающим поспособствовать развитию инфраструктуры острова. Также масштабную программу переселения запустили на греческом острове Андикитира: выбранные счастливчики получают вид на жительство в стране и земляной участок.

Украина решила упростить процедуру покупки земли для иностранных граждан. Однако в результате «лишними» и нищими людьми могут оказаться от 3,5 до 5 миллионов украинцев, считают эксперты.