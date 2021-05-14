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Эксперт рассказал о возрождении военного присутствия России в Арктике

Армия
Эксперт рассказал о возрождении военного присутствия России в Арктике
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 мая. Военный эксперт Алексей Подберезкин рассказал о причине стремительного возрождения российской системы обороны в Арктике.

Командование российской армии проводит активное наращивание сил в арктической части своей страны. На стремительное развитие данного процесса обратили внимание в ИА BALTNEWS, в интервью которому ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Подберезкин. Специалиста попросили объяснить причины столь усердной работы военнослужащих РФ по развитию своей инфраструктуры в Арктике.

«Я бы уточнил – не развитию, а восстановлению», — сразу заметил Подберезкин, подчеркнув, что Россия готовит лишь военный ренессанс в Арктике, восстанавливая тот военный потенциал, которым ранее обладал в этом регионе СССР.

Эксперт пояснил, что после развала Советского Союза военная арктическая инфраструктура была разрушена. В качестве примера он указал на уничтожение «единого северного радиолокационного поля». Такое положение дел до его восстановления несло угрозу внезапной ракетной атаки или авианалета потенциального противника, поскольку кратчайшее расстояние для совершения таких ударов пролегает через Северный полюс.

Вторым поводом для восстановления военной инфраструктуры РФ в Заполярье стали последствия глобального потепления и появления возможности для круглогодичного использования Северного морского пути (СМП). Это обстоятельство приводит к необходимости восстановления пунктов базирования, расположенных вдоль северной границы страны и СМП. Эксперт напомнил, что на территории российской Арктики находится огромное количество полезных ископаемых, к которым все пристальнее присматриваются даже государства, не обладающие прямым выходом к арктическим водам.

«Россия должна контролировать огромную экономическую двухсотмильную зону, которая простирается вдоль ее побережья», — резюмировал Подберезкин, указывая на главную причину стремления России закрыть северное направление от возможных атак потенциального противника.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Артика может стать новым «театром конфликта».

арктика рф армия смп
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