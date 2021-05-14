Мэр Иванова будет участвовать в праймериз «Единой России»

Иваново, 14 мая. Мэр Иванова Владимир Шарыпов зарегистрировался для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом рассказал секретарь регионального отделения «ЕР» Сергей Низов.

Представитель партии подтвердил ТАСС, что оргкомитет зарегистрировал Шарыпова для участия в праймериз «Единой России». Ранее экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова подала заявку от Ивановской области. Певица намерена участвовать в предварительном голосовании «ЕР» на выборах в Госдуму РФ.

Участие в праймериз является обязательным условием для выдвижения кандидатов. Предварительные голосования пройдут по всей стране с 24 по 30 мая.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее сообщил, что подал заявление на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области.