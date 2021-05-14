Конституционный суд может распространить материнский капитал на некоторых отцов

Салехард, 14 мая. Решение суда должно определить, могут ли отцы, которые воспитывают детей от суррогатной матери, получать материнские выплаты.

Обращение одного из граждан в арбитраж может создать необычный прецедент, сообщает портал «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда РФ.

В судебную инстанцию обратился мужчина, который стал отцом девочек от суррогатной матери. Через некоторое время он женился, его супруга удочерила детей. Однако семья не смогла получить материнский капитал. Пенсионный фонд России (ПФР) отказал отцу из-за того, что он не входит в категорию людей, имеющих право на поддержку от государства.

Истец настаивает, что по закону мужчины, являющиеся единственными усыновителями детей, могут претендовать на материнский капитал. Вердикт по этому делу будет вынесен 20 мая.

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