Президент Афганистана допустил, что уход ВС США может привести к гражданской войне

Кабул, 14 мая. Президент Афганистана Ашраф Гани рассматривает вариант, что после вывода американских войск в стране может начаться гражданская война.

Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщал, что именно Вашингтон «воспитал» боевиков, поэтому США должны нести ответственность за происходящие в республике события.

«Офис в Дохе — творение США. Освобождение муллы Барадара из тюрьмы — дело рук США. Наконец, Дохинское соглашение заключено между талибами и США. Они должны нести ответственность», — отметил Салех.

При этом президент Афганистана опасается, что именно после ухода ВС США может разгореться гражданская война.

Ранее сообщалось, что Пакистан отказался размещать базы США после вывода американских войск из Афганистана.