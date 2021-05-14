Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 16:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:49
Армия
Пушилин заявил, что ВСУ с особым цинизмом наносят удары по важным объектам в ДНР
16:48
Экономика
Две новые модификации Lada Largus появятся на российском рынке
16:48
Общество
Петербург ожидает дождливая погода во второй половине мая
16:47
Происшествия
Эксперта по Холокосту убили на Украине
16:46
Спорт
Этап «Формулы-1» в Турции отменен
16:43
Общество
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды к вечеру
16:42
Общество
Петербуржцы смогут пожаловаться на неправильную парковку во дворах
16:42
Экономика
Россиянам рассказали, какие цены на продукты ожидаются к осени
16:41
Общество
ВОЗ опасается роста смертей от COVID-19 на втором году пандемии
16:38
Политика
Клинцевич отреагировал на попытки ЕС помешать России спасти Донбасс от геноцида
16:37
Политика
Первые лица Анголы привились от COVID-19 вакциной «Спутник V»
16:35
Происшествия
Машина МЧС сбила девочку по пути на вызов в Подмосковье
16:33
Политика
Лукашенко: я человек деревенский
16:33
Общество
Ключи от новых квартир в Кронштадте получили 20 петербургских семей
16:32
Армия
Движение ХАМАС выпустило ракеты в направлении израильского города Беэр-Шева
16:32
Общество
Туристка из России была сильно разочарована отдыхом в Египте
16:30
Шоу-бизнес
Рите Дакоте потребовалась помощь психолога после участия в «Фабрике звезд»
16:30
Общество
Эфир: Зачем Байден предлагает Путину «дружить против хакеров»
16:29
Экономика
Перечислены города и страны, власти которых готовы платить людям за переезд
16:27
Армия
Эксперт рассказал о возрождении военного присутствия России в Арктике
Все новости

Экономист Лобода спрогнозировал рост рубля до 67 единиц за доллар

Экономика
Экономист Лобода спрогнозировал рост рубля до 67 единиц за доллар
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 мая. Конец апреля и начало мая показали, что рубль может долгосрочно укрепляться, уверен экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Эксперт обратил внимание, что в России и за рубежом набирает обороты деловая активность, увеличиваются инвестиции, оживляется рынок труда. Все эти процессы происходят на фоне значительного подорожания драгоценных металлов, энергоресурсов и продуктов питания на мировых рынках, что составляет основу отечественного экспорта.

«У российской валюты есть хорошие шансы укрепиться до 65–67 рублей за доллар к концу года», — заявил Лобода в комментарии изданию Life.

Для достижения этого значения необходимо подорожание нефти эталонной марки до 85 долларов за баррель. Политическая повестка в России при этом должна оставаться спокойной. Экономист ожидает, что к началу июня курс нацвалюты составит 72–74 рубля за доллар и 87–89 за евро.

Банк России 14 мая установил официальные курсы валют. Доллар составил 73,9968 рубля за единицу, а евро — 89,6249 рубля.

доллар прогноз рубль курс рубля курс доллара
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 367927 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 130470 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 107829 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 97786 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 56384 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Все новости / Экономика / Экономист Лобода спрогнозировал рост рубля до 67 единиц за доллар
Рейтинг@Mail.ru