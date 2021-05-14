Экономист Лобода спрогнозировал рост рубля до 67 единиц за доллар

Москва, 14 мая. Конец апреля и начало мая показали, что рубль может долгосрочно укрепляться, уверен экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Эксперт обратил внимание, что в России и за рубежом набирает обороты деловая активность, увеличиваются инвестиции, оживляется рынок труда. Все эти процессы происходят на фоне значительного подорожания драгоценных металлов, энергоресурсов и продуктов питания на мировых рынках, что составляет основу отечественного экспорта.

«У российской валюты есть хорошие шансы укрепиться до 65–67 рублей за доллар к концу года», — заявил Лобода в комментарии изданию Life.

Для достижения этого значения необходимо подорожание нефти эталонной марки до 85 долларов за баррель. Политическая повестка в России при этом должна оставаться спокойной. Экономист ожидает, что к началу июня курс нацвалюты составит 72–74 рубля за доллар и 87–89 за евро.

Банк России 14 мая установил официальные курсы валют. Доллар составил 73,9968 рубля за единицу, а евро — 89,6249 рубля.