Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

Ереван, 14 мая. Ситуация в Сюникской области стала темой обсуждения между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

Шойгу подчеркнул необходимость мирного урегулирования ситуации. Переговоры глав оборонных ведомств состоялись в телефонном режиме, сообщили в минобороны Армении. Военнослужащие армянской армии контролируют всю границу, включая и участок «Севлич». Здесь были замечены солдаты ВС Азербайджана.

Арутюнян также провел переговоры относительно обстановки на армяно-азербайджанской границе с командующим Южным военным округом ВС РФ Александром Дворниковым.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян ранее допустил развитие «плохого сценария» в Сюникской области. Он призвал население быть готовыми к любому варианту.