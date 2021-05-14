ВСУ провели полевые учения расчетов РСЗО «Ураган» возле границы с Крымом

Киев, 14 мая. Расчеты реактивной артиллерии ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника у границы с Крымом.

Отмечается, что маневры украинских военнослужащих проходили в рамках плановых полевых тренировок. Учения расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» проводились в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Расчеты быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», — сообщило командование ВСУ.

Подчеркивается, что военнослужащие также отработали учебные упражнения по уничтожению морского десанта, бронетехники и замаскированных пунктов управления. Отрабатывалось также дистанционное минирование районов вероятного наступления условного противника.

Ранее политолог указал на то, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крыма не обернутся ничем хорошим. Отмечается, что недавно украинский лидер посетил Херсонскую область для проверки позиций ВСУ на границе с полуостровом, передает «Утро.ру».