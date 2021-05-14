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Приходько возмутили обвинения Ани Лорак в адрес Меладзе

  /   Обновлено: 14 мая 2021 16:19
Шоу-бизнес
Приходько возмутили обвинения Ани Лорак в адрес Меладзе
Pr Scr instagram.com  /  prykhodko_official

Киев, 14 мая. Украинская певица Анастасия Приходько обвинила исполнительницу Ани Лорак в лицемерии после ее обвинений в адрес продюсера Константина Меладзе.

Участница Евровидения была возмущена, что Лорак вспомнила о домогательствах со стороны известного продюсера спустя столько лет. Она указала, что именно благодаря «сексу с этим человеком» Ани Лорак проснулась знаменитой.

«Ты же изначально согласилась? – сказала Приходько в интервью Vesti.ua...
Источник: https://inforeactor.ru/371802-prihodko-ne-poverila-slovam-lorak-o-domogatelstvah-so-storony-meladze?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. — Больше похоже на хайп и поддержание популярности. Ну что ж, как говорят: «В шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши»».

Участница «Фабрики звезд» добавила, что Меладзе, когда она с ним сотрудничала, не озвучивал ей предложение «на экран – через диван». Поэтому, когда Лорак говорила, что якобы все соглашались на предложение Меладзе, Приходько пришла в бешенство. Артистка подчеркнула, что подобные скандалы затрагивают и ее, и тем самым порочат честь.

На домогательства со стороны Меладзе украинская певица намекнула в разговоре с ведущим шоу "Судьба человека" Борисом Корчевниковым. Она отказала известному продюсеру, поскольку такой путь к славе ее не устроил.

Ани Лорак приходько меладзе
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