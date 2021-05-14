Задержанный в Крыму с наркотиками иностранец отправится в колонию строго режима на 7,5 года

Крым, 14 мая. Крымские пограничники задержали зарубежного гостя при попытке пересечь государственную границу. При нем были обнаружены четыре свертка растительного наркотика.

Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что изъятое является наркотическим веществом общей массой более 250 граммов.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, совершенное в крупном размере». Приговор суда в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев вступил в законную силу.

Тверской районный суд Москвы приговорил к условному сроку 21-летнего мужчину за нанесение побоев полицейским. Как сообщает ФАН, на относительно «легкое» наказание повлияли полное признание вины и раскаяние обвиняемого.