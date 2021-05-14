Названы способы формирования правильного отношения к езде у российский водителей

Санкт-Петербург, 14 мая. Пресс-конференция на тему «Как сделать техосмотр доступнее, а также как перестать экономить на ремонте автомобиля» состоялась в медиацентре «Патриот».

Специалист по безопасности дорожного движения Александр Сальников рассказал, как сформировать у российских автолюбителей правильное отношение к езде. За ощущение опасности у человека отвечает лобная доля головного мозга, которая полностью формируется только к 24 годам. Чтобы снизить число ДТП с участием молодых водителей, можно повысить возраст получения прав, уверен Сальников.

«Нужно усиливать разъяснительную и воспитательную работу. Существуют телепрограммы, которые рассказывают о безопасном вождении, но есть и передачи, заполненные «чернухой», которые называют дорогу «полем битвы»», — добавил специалист.

Сальников еще раз указал на важность формирования культуры вождения. По его мнению, исправить ситуацию можно только в том случае, если начать с «головы водителя», а не с машины.

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов ранее оценил ситуацию на дорогах страны из-за неисправных машин. По его словам, количество ДТП увеличилось не из-за того, что автомобили стали хуже.