Врач-иммунолог объяснила, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ

Для многих людей наступил неприятный сезон, когда из-за цветения растений появляются крайне неприятные симптомы аллергии. Справиться с недугом можно, но прежде всего следует убедиться, что вы точно определили его природу.

Как не спутать сезонную аллергию (поллиноз) с ОРВИ, корреспонденту ФАН рассказала врач иммунолог-аллерголог, автор уникального метода лечения аллергических заболеваний Надежда Логина.

Так, специалист говорит, что клинические симптомы пыльцевой аллергии в какой-то степени действительно похожи на проявление острых респираторных вирусных инфекций. Например, в обоих случаях человек страдает отеком слизистых оболочек верхних дыхательных путей и повышенным отделением слизи. Но все же явные отличия, по которым можно идентифицировать заболевание, имеются.

«Во-первых, поллиноз имеет четко сезонное течение. Поэтому если на протяжении нескольких лет в одно и то же время — весной, летом и в начале осени — возникают симптомы в виде насморка, зуда глаз, чихания, обильных слизистых выделений из носа, приступов кашля и даже затрудненного дыхания, то нужно обратиться к аллергологу», — объясняет доктор.

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А вот вирусные инфекции, как правило, сопровождаются высокой температурой, общим недомоганием, головной болью и болью в суставах и мышцах. При аллергии на цветение подобные симптомы практически не выражены.

«Характерным является также то, что все проявления со стороны органов дыхания — насморк, кашель, зуд — усиливаются во время пребывания среди цветущих растений. То есть на улице пациенту становится хуже, а в помещении состояние улучшается. Что, конечно, абсолютно не характерно для респираторных вирусных инфекций», — рассказывает Логина.

По ее мнению, тянуть резину в любом случае не стоит, ведь сегодняшняя диагностика не представляет никакой сложности. Достаточным будет обратиться даже к терапевту, который в случае подозрения на аллергическую патологию направит к соответствующему врачу.

Сейчас все аллергические заболевания, в том числе поллиноз, в большинстве случаев успешно лечатся. А обратный миф, возникший еще в прошлом веке, стоит там и оставить, подытоживает эксперт.

Однако спутать аллергию с ОРВИ — не самое худшее. Оказывается, раздражающий недуг может быть следствием аутоиммунного заболевания, о чем ранее рассказывал доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.