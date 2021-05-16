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16 мая 11:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Врач-иммунолог объяснила, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ

Общество
Врач-иммунолог объяснила, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ
Global Look Press  /  kati / imageBROKER.com

Для многих людей наступил неприятный сезон, когда из-за цветения растений появляются крайне неприятные симптомы аллергии. Справиться с недугом можно, но прежде всего следует убедиться, что вы точно определили его природу.

Как не спутать сезонную аллергию (поллиноз) с ОРВИ, корреспонденту ФАН рассказала врач иммунолог-аллерголог, автор уникального метода лечения аллергических заболеваний Надежда Логина.

Так, специалист говорит, что клинические симптомы пыльцевой аллергии в какой-то степени действительно похожи на проявление острых респираторных вирусных инфекций. Например, в обоих случаях человек страдает отеком слизистых оболочек верхних дыхательных путей и повышенным отделением слизи. Но все же явные отличия, по которым можно идентифицировать заболевание, имеются.

«Во-первых, поллиноз имеет четко сезонное течение. Поэтому если на протяжении нескольких лет в одно и то же время — весной, летом и в начале осени — возникают симптомы в виде насморка, зуда глаз, чихания, обильных слизистых выделений из носа, приступов кашля и даже затрудненного дыхания, то нужно обратиться к аллергологу», — объясняет доктор.

Врач-иммунолог объяснила, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ
Global Look Press  / imagebroker / Ulrich Niehoff

А вот вирусные инфекции, как правило, сопровождаются высокой температурой, общим недомоганием, головной болью и болью в суставах и мышцах. При аллергии на цветение подобные симптомы практически не выражены.

«Характерным является также то, что все проявления со стороны органов дыхания — насморк, кашель, зуд — усиливаются во время пребывания среди цветущих растений. То есть на улице пациенту становится хуже, а в помещении состояние улучшается. Что, конечно, абсолютно не характерно для респираторных вирусных инфекций», — рассказывает Логина.

По ее мнению, тянуть резину в любом случае не стоит, ведь сегодняшняя диагностика не представляет никакой сложности. Достаточным будет обратиться даже к терапевту, который в случае подозрения на аллергическую патологию направит к соответствующему врачу.

Сейчас все аллергические заболевания, в том числе поллиноз, в большинстве случаев успешно лечатся. А обратный миф, возникший еще в прошлом веке, стоит там и оставить, подытоживает эксперт.

Однако спутать аллергию с ОРВИ — не самое худшее. Оказывается, раздражающий недуг может быть следствием аутоиммунного заболевания, о чем ранее рассказывал доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.

здоровье иммунитет аллергия
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Все новости / Общество / Врач-иммунолог объяснила, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ
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