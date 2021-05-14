Доктор Мясников заявил о начале третьей волны COVID-19 в России

Москва, 14 мая. Третья волна пандемии коронавирусной инфекции пришла в Россию, считает врач и телеведущий Александр Мясников. При этом он отметил, что пандемия развивается волнообразно.

Россия столкнулась с третьей волной коронавируса. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-блоге. Он отметил, что в развитии пандемии COVID-19 имеются некоторые закономерности.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — заявил доктор.

Также Мясников подчеркнул, что подобные явления происходят не синхронно. Все это зависит от региона и страны, в которой фиксируется заболеваемость коронавирусом. Для защиты от пандемии врач рекомендует соблюдать все установленные меры профилактики и вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Россия предложила собственный препарат от коронавируса всем партнерам по линии ООН. Соответствующее предложение получили и другие организации.